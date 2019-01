Vigile : quand l'amour hurle, obstinément

Je poserai la main sur ta poitrine et peut-être tu frémiras :

Je suis ta vigile, ton garde du corps...

L'histoire est tristement banale : une nuit, une femme se réveille brusquement. Auprès d'elle, sur le lit, son compagnon ne répond plus. Elle réalise avec stupeur qu'il est victime d'un arrêt cardiaque ; elle tente de le réanimer, n'y parvient pas, appelle les pompiers qui tardent à venir. Lorsqu'enfin ils arrivent, il est emmené en urgence à l'hôpital de Mondor à Créteil, en région parisienne.Désormais, entre découragement et espoir, une nouvelle vie commence pour Hyam Zaytoun : elle nous livre, avec ses mots chargés d'amour et de tendresse, une expérience vécue à laquelle elle a dû faire face.Lorsqu'on découvre l'autre, victime d'un infarctus, quelles pensées nous traversent l'esprit ? Quels sont les gestes que l'on doit faire ? Qui doit-on prévenir ? Bien sûr, on pense tout d'abord aux enfants, on se dit qu'on doit prévenir les parents, les amis proches, mais surtout, il faut contenir ses larmes et se tenir debout, ne pas fléchir et se préparer au pire.Avec une écriture fluide, terriblement prenante, Vigile retrace le parcours d'une femme confrontée à cette situation dramatique. Le sujet est grave, intime : le monde de l'hôpital fait peur, il s’aborde avec précaution.Le récit d'Hyam Zaytoun ne cherche pas à susciter la compassion, ne met pas en cause la compétence des médecins, le dévouement des infirmières. Rien de tout cela ! Il nous parle de ce que ressent l'autre, celui qui reste.Le doute qui l'envahit. L'incertitude qui le ronge et qui est insupportable. Au fil des pages, on découvre, avec ce récit écrit à la première personne, la vie d'une femme aimante et passionnée, dont les émotions sont souvent à fleur de peau.Progressivement, le contenu s'épaissit. Comme dans une scène de théâtre, les personnages font leur entrée : les parents d'Hyam, sa mère Lucie et son père Walid, les enfants très jeunes, Margot et Victor, qui posent des questions parfois embarrassantes. Puis, la famille d'Antoine, son compagnon, très nombreuse et qui fait bloc. Les voisins, très proches, très serviables.Une scène de théâtre... On le comprend très vite, Hyam est comédienne, comme Antoine, et le théâtre tient une grande place dans leur vie. « Mes aventures de théâtre sont ponctuelles et chaque fois différentes... Je partage le même métier. On a fait ce choix de rester au plus près de l'enfance, de croire à l'invisible... »La plupart de leurs amis appartiennent au monde du spectacle. « Des pères de théâtre, des frères et soeurs de scène que j'ai appris à connaître, en allant avec toi aux premières, aux diners, chez les uns ou les autres... »Habilement construit, des passages courts et précis, un ton qui tient parfois du journal intime : par petites touches, par bribes, par des retours en arrière, l'auteure tisse le récit de sa vie, dévide le fil de ses souvenirs. Les pages défilent, au gré des épisodes qui ont jalonné l'histoire personnelle de la narratrice. Les mots sonnent juste. Son récit s'empare de nous, nous happe, ne nous lâche plus. Rien à faire, il faut la suivre, continuer avec elle, ce chemin pourtant si difficile...Qu'adviendra-t-il de cet homme, silencieux, étendu sur un lit, plongé dans un coma thérapeutique ? Le drame dure une semaine... Une éternité. Et lorsqu'elle pousse la porte de la chambre d'hôpital :Vigile, c'est le cri d'amour que l'on adresse à l'absent endormi, pour lui donner le courage de se réveiller. Avec ce premier texte, Hyam Zaytoun se dévoile de façon subtile en réussissant avec brio à ne jamais être impudique. Une leçon de courage et de dignité.Hyam Zaytoun – Vigile – Le Tripode – 9782370551856 – 13 €