Voyage en Europe; de Charlemagne à nos jours - Prix Mieux comprendre l'Europe

Un voyage dans le temps et dans l’espace du continent européen pour saisir et apprécier tout ce qui nous rapproche à travers l’Histoire, qui se révèle ainsi plus européenne qu’elle n’y paraît.François Reynaert s’arrête dans des villes du continent et d’outre-Manche et dans chaque lieu ou monument visité, il développe une période de l’histoire commune de l’Europe. À Aix-la-Chapelle, Salamanque, en Crimée, à Dantzig-Gdansk ou Versailles, les sites servent avant tout de porte d’entrée pédagogique.Le long d’une frise chronologique classique, il montre ainsi comment le Moyen-Âge, la ou plutôt les Renaissances, l’absolutisme, les Lumières, les Révolutions, y compris industrielle, et autres périodes qui jalonnent l’Histoire de chacun de nos pays sont les manifestations de courants politiques, économiques, sociaux et culturels communs aux déclinaisons nationales diverses qu’incarnent des lieux emblématiques visités. Enrichi de quelques cartes, il met aussi en valeur la naissance progressive des États et l’émergence des Nations.Le livre ne traite pas du tout de l’Union européenne en tant que telle, mais permet d’en comprendre l’assise culturelle qui en est inséparable. Le fil conducteur d’une histoire européenne commune est bien présent.François Reynaert – Voyage en Europe, de Charlemagne à nos jours – Fayard – 9782213711423 – 22,50 €