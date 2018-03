Wedding planner : Mariera bien, qui divorcera le dernier

C’est une histoire de violence brutale et destructrice que raconte Sarah Dessen, dans Once and for all. Une histoire d’amour qui finit en tragédie, quand Ethan meurt dans une fusillade. Dans son école. Pour Louna, adolescente de 17 ans, cette disparition met un terme à tout : comment survivre, et être heureuse de nouveau ?



Traverser le deuil d’un grand amour, à 17 ans, cela ressemble à une montagne infranchissable. Et pourtant, Louna se lance dans le travail à corps perdu, pour oublier et surmonter l’épreuve. Paradoxe, sa mère a une société de wedding planner, connue et reconnue : Natalie Barrett fait les mariages les plus réussis, dans des endroits de rêve.

On comprend mieux pourquoi Louna affiche tant de cynisme face à tout : après avoir vu tant de couples se faire et se défaire, le concept même de mariage et de bonheur lui semble absurde.

Le prochain mariage sera celui d’un important client pour sa mère. Durant l’été qui s’avance, Louna s’arme de patience pour affronter la suite des événements — et plus encore Ambrose, fils excentrique dudit client et frère de la mariée, que sa mère engage. Insupportable garçon aux yeux de Louna, elle aura pour mission de s’assurer qu’il ne mette pas tout en l’air.

D’autant que le garçon a la vilaine manie d’enchaîner les rendez-vous galants...

Dans l’univers Young Adult, Sarah Dessen n’est plus à présenter. Ses livres avaient déjà une reconnaissance auprès du public, bien avant que ce segment n’apparaisse. Ce dernier livre laisse cependant un sentiment mitigé : son personnage principal donne l’impression de manquer de dynamisme et d’être incomplet dans sa posture.

Bien entendu, on retrouve cette diversité commune aux précédents romans, et une galerie de personnages secondaires représentatifs de la société moderne. Comme William, parrain gay de Louna qui travaille avec sa mère, parfaitement intégré dans le paysage. Le soupçon de romance entre la jeune fille et Ambrose, contrebalancée par les flash-back de sa relation avec Ethan s’articulent correctement.

Mais en dépit du rythme entraînant, l’histoire de cette entreprise de planification de mariage, truffée de demandes invraisemblables, est assez attendue. Voire prévisible. Quelques passages très drôles font perdurer le plaisir, sans que l’ensemble n’en devienne explosif. Les derniers chapitres ont d’ailleurs quelque chose d’un peu décousu.

Le message passe pourtant bien, illustré comme il se doit : surmonter sa peine, et garder à l’esprit qu’à trop s’inquiéter, on passe à côté de merveilleux moments. Ce sera une lecture d’été parfaite, pour accompagner la fin des cours.





Sarah Dessen, trad. Sofia Tabia et Diane Durocher — Once and for all — Éditions Lumen — 9782371021600 – 15 €