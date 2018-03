Youtubeur, Booktubeur : créer ses propres vidéos, en 10 étapes

Le succès des YouTubeurs n’en finit plus d’impressionner les jeunes spectateurs, créant même de nouvelles vocations. Mais comment se lancer lorsqu’on n’a jamais tenu une caméra, fait de montage, ni même écrit une vidéo ?









Robert Blofield déblaye le sujet en seulement 10 chapitres qui expliquent, entre autres, comment trouver l’inspiration, passer de l’idée au scénario, rédiger le script, manipuler la caméra, gérer l’image et le son, filmer et monter la vidéo.



Chaque partie occupe quelques doubles pages aérées, abondamment illustrées, y compris par des schémas. Les explications sont claires et concises et couvrent l’art de la vidéo de la toute première étape (trouver l’idée) jusqu’à la dernière (montrer son film et garder une communauté active).



L’ensemble est extrêmement didactique et devrait permettre aux vidéastes en herbe les plus jeunes de se lancer sereinement. Si les conseils sur l’écriture et les plannings se prêtent bien au format du livre, un tutoriel sur YouTube serait peut-être mieux adapté pour parler des cadrages, par exemple.



L’ouvrage permettra toutefois aux bibliothécaires d’ajouter à leur fonds un bon titre de documentation sur le thème de la vidéo.



Oihana Olazcuaga-Garibal



Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Jeunes en marge »



Robert Blofield, ill. Venetia Dean, trad. Delphine Billaut – Crée tes vidéos – Editions Fleurus – 9782215151098 – 13,95 €