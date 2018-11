Yuval Noah Harari met les Sapiens face aux défis du XXIe siècle

On connaissait Yuval Noah Harari pour ses précédents ouvrages, Sapiens et Homo Deus, par lesquels il devisait du passé et du devenir de l’humanité. Tous deux ont rencontré leur public grâce à une écriture limpide, des raisonnements didactiques et surtout un propos globalisant — qui n’invoque rien de moins que l’humanité. Et ce, sans faire l’impasse sur la complexité des sujets traités.









Si ce troisième opus ne fait pas exception, il se démarque néanmoins par l’implication personnelle de l’auteur qui, sage devisant sur sa montagne d’exemplaires vendus, propose une vision singulière des défis auxquels font face les Sapiens du XXIème siècle.

Ces 21 leçons représentent moins une boîte à outils pour penser le monde contemporain qu’une longue réflexion, fil directeur de l’ouvrage. Pour Harari, c’est en effet la quête du sens qui fonde en premier lieu nos questionnements actuels : qui croire ? En quel grand récit pouvons-nous nous fier pour affronter les défis des décennies à venir ?

Les lectures communistes ou fascistes ont fait leur temps lorsque religion ou nationalisme ne sont que des reliques du passé impropres à envisager les bouleversements actuels. Ces récits, qui fournissaient aux individus des réponses quant à leur place et leur rôle dans l’univers, échouent à l’heure où la « disruption technologique » — informatique et biologique — remet en cause les fondements mêmes de l’humanité.

L’IA sera bientôt plus intelligente que n’importe quel Homo Sapiens, la connaissance des mécanismes neuronaux permettra de comprendre et de « hacker » les choix personnels et l’Homme augmenté remettra en cause l’égalité physique millénaire entre les membres de l’espèce.

Évidemment, les questions d’actualité brûlantes ne sont pas laissées de côté. Il semblerait d’ailleurs que ce soit pour nous détourner de fausses angoisses que Harari aborde des sujets comme le terrorisme, la guerre ou les fake news – devenues infox.

Relativisant des peurs parfois exagérées, il explique que c’est l’attention accordée aux terroristes qui les rend si dangereux, que la guerre est devenue trop coûteuse pour les États (sans qu’ils soient vaccinés contre sa tentation) et que l’humanité s’entoure de fake news depuis des millénaires, sous la forme de fables religieuses ou politiques. Cependant, l’essentiel n’est pas là : la démonstration, qui part de constats très larges, se porte au fil des chapitres vers des considérations plus intimes.

Au-delà des problématiques économiques ou politiques, c’est en effet la question du Moi que l’auteur invite à poser : qui sommes-nous ? Davantage que des serviteurs d’un dieu ou d’un pays, qu’un corps physique ou que des connexions cérébrales, sans aucun doute.



Le cheminement de Harari lui est très personnel : d’aucuns auraient donné bien plus d’importance aux problèmes causés par le réchauffement climatique ou par l’exploitation animale. En revanche, lui en profite pour régler ses comptes personnels avec le fondamentalisme juif et le nationalisme israélien.

Autrement, il faut malheureusement avouer que certains éléments du propos ne sont guère novateurs : la conclusion elle-même est furieusement spinoziste. De manière générale, on regrettera que la majorité des travaux théoriques utilisés ne soient pas davantage mis en valeur, relégués qu’ils sont en notes, au milieu d’articles de presse.

Il n’en reste pas moins que l’ensemble constitue une remarquable synthèse, qui propose au lecteur un regard sur le monde relevant — et c’est heureux — d’une sorte de bon sens progressiste.





Yuval Noah Harari, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat – 21 leçons pour le XXIe siècle – Albin Michel – 9782226436030 – 23 €