20 œuvres et 20 auteurs : Pika célèbre 20 ans de passion manga

D’un côté, on retrouve une illustration de haute qualité sous forme d’ex-libris totalement détachable, de sorte que vous gagnez en quelque sorte un poster A4 en couleur à encadrer (ou à conserver dans sa pochette) pour chaque série. Une fois les ex-libris détachés, ils sont imprimés une seconde fois pour que la frise reste intacte. De l’autre côté de la frise, on trouve un petit mot écrit en japonais de la main de l’auteur avec sa traduction. Une courte présentation de la série et son année de publication en France complètent le tout ; c’est intéressant et efficace, mais surtout très bref. En une petite dizaine de minutes, vous aurez fait le tour de l’ouvrage.Le point fort de La Passion du Manga est de couvrir une variété de séries plus ou moins connues, de L’atelier des sorciers à GTO, en passant par Love Mission, Dream Land ou encore Seven Deadly Sins. Attention cependant, le traitement réservé à chacune n’est pas tout à fait égal, car dépendant des disponibilités et de la bonne volonté des auteurs. Si certains, tels que Reno Lemaire, Boichi ou Minetaro Mochizuki nous livrent de flamboyantes illustrations inédites réalisées spécialement en vue de ce vingtième anniversaire, pour les séries Hitman ou L’attaque des titans en revanche, il faudra se contenter d’une illustration déjà bien connue et simplement réimprimée.De même pour les touchants mots de remerciement des auteurs originaux : si les fans de Nôragami seront sans doute ravis de découvrir la belle lettre reconnaissante d’Adachitoka, on sera plus déçus qu’Hajime Isayama n’ait pas réellement participé à la réalisation de l’ouvrage (son spécimen d’écriture provient d’une toute autre interview déjà publiée).La Passion du Manga n’offre certes que très peu de contenu écrit, mais regorge de belles petites affiches pour tous les fans des séries Pika, et reste un joli item de collection, qui deviendra une pièce impressionnante sur toutes les étagères. En bonus, les petits résumés vous donneront sûrement l’envie de dévorer de nouvelles séries.La passion du Manga, 20 ans à travers 20 auteurs –Pika éditions - 9782811654627 – 29,50 €