Asadora ! : un nouveau voyage avec Maître Urasawa

Asa est l’une des plus jeunes filles d’une famille de… Douze enfants ! Elle se sent toujours oubliée, que ce soit par ses parents qui ne s’adressent qu’au groupe en général ou par ses voisins qui la confondent avec ses sœurs. Un jour, elle se fait kidnapper par un vieux monsieur juste avant qu’un terrible typhon ne vienne ravager son village. L’homme lui raconte sa vie de pilote durant la guerre. Et après le typhon, on trouve une très grande trace de pas… En parallèle, nous apercevons l’année 2020, où un gigantesque monstre surgit des flammes pour ravager Tokyo.Avec Asadora !, Naoki Urasawa entreprend une nouvelle fresque pleine de mystères et d’histoires entrecroisées, avec comme fil central la jeune Asa, dont nous suivrons toute la vie. De tome en tome, nous allons progresser avec elle des années 1950 à 2020… avec peut-être la fin du monde en perspective (mais rien n’est encore trop sûr).Avec ce début haut en couleur, la série semble rester dans la veine de 20th Century Boys ou de Billy Bat. Il va falloir sans doute plusieurs tomes encore avant de vraiment saisir l’ampleur de ce dans quoi nous nous engouffrons… Mais n’est-ce pas une magnifique perspective ?Pour ceux qui ne sont pas familiers du grand maître du manga moderne Naoki Urasawa, avec lui, on peut s’attendre à des retournements à chaque tome et avec des ramifications permanentes entre passé des personnages et futur de l’humanité. À la fin, tout finira bien par se resserrer et se clarifier sous un jour inattendu, mais d’ici-là, il est capable de nous tenir en haleine sur plusieurs années.Son dessin est aussi particulièrement exceptionnel, avec un style bien à lui, un trait arrondi, et des visages plus que réels qui nous transmettent leurs émotions pures, cyniques ou poignantes.Pour cette fois, il semble que l’on suivra plus particulièrement la seule héroïne, et qu’on ne changera pas de personnage selon les ères, ce qui nous donnera sans doute l’occasion de nous accrocher tout particulièrement au touchant et humain personnage d’Asa.En outre, Asadora se promet d’être très historique (et même générationnel), comme toujours chez Urasawa, mais avec une approche plus précise encore que d’habitude, puisque des assistants spéciaux des archives de l’aviation ont été conviés à la réalisation de ce tome par exemple. En tous cas, dès le début, nous sommes transportés à merveille dans l’univers d’une époque : les traces de la guerre qui se font encore sentir, la pauvreté, et l’approche des jeux olympiques de Tokyo.Ainsi, impossible de savoir exactement pour l’instant où Urasawa prévoit de nous projeter… Mais il n’y a aucun doute, nous sommes une fois de plus en présence d’une série exceptionnelle, et le voyage en vaudra la peine. Embarquez vite avant la sortie du second tome en mai.Naoki Urasawa. Trad. Thibaud Desbief - Asadora ! (tome 1) - Kana – 9782505085249 – 7,45 €