Avec ces deux mangas, sortez votre attirail de détective !

MANGA — Comme chaque jeudi, ActuaLitté et le réseau de librairies Momies vous emmène dans le 9e art avec des chroniques assurées par des professionnels du livre. Cette semaine, deux coups de cœur en manga : du seinen à la comédie romantique délirante, on vous propose de mener l’enquête !



ActuaLitte, CC BY SA 2.0



Old Boy de Garon Tsuchiya et Shinmei Minegishi

par Pedro de Momie Lyon





The Quintessential Quintuplets de Negi Haruba

par Quentin de Momie Clermont

Une décennie. Voilà le temps que notre héros aura passé en prison. C’est long 10 ans, sans aucun contact avec le monde extérieur, excepté une télévision comme seul compagnon. Des images, animées sur un écran, comme unique repère de l’actualité du monde, de son monde.Mais voilà qu’un beau jour, notre héros, captif depuis dix longues années, est relâché, de la même manière qu’il avait été enlevé : sans s’y attendre, sans aucune explication. Pourquoi cette liberté ? Et pourquoi maintenant ? Qui l’avait enfermé ? Pour quelles raisons ? Pour trouver des réponses à ses questions et enfin savoir ce qui lui est arrivé, cet homme pourtant lambda va devoir basculer du côté obscur...Si cette histoire vous dit quelque chose, c’est qu’Old Boy avait déjà fait l’objet d’une première parution en France dans les années 2005 aux éditions Kabuto. La maison a depuis fait faillite et c’est avec un grand plaisir que l’on retrouve ce manga aux éditions naBan, décliné en 4 tomes cette fois. Le titre avait également été projeté sur grand écran, d’abord par Park Chan-wook puis par Spike Lee.Si le dessin commence un peu à dater, malgré de sublimes aplats de noir et des scènes de violences très crues avec un travail somptueux des détails, le scénario n’a pas pris une ride ! Cette quête touche vraiment des enjeux très contemporains. Et puis c’est limpide. C’est truffé d’actions, de mystères, de violence : c’est un vrai seinen qui se respecte ! Trépidant !Lycéen brillant, notre héros est aussi, et surtout, fauché ! Né dans une famille très pauvre, il se retrouve du jour au lendemain avec le boulot de ses rêves : tuteur pour des jeunes en difficulté scolaire. Petit plus, et non des moindres, le salaire est plus qu’alléchant. Seulement voilà, ce n’est pas UN élève qu’il va devoir prendre en charge, mais bien CINQ sœurs, aussi jolies qu’espiègles. Un vrai défi !Si le lecteur est averti dès les premières pages que le personnage principal s’est marié avec l’une des quintuplées, il s’agit de découvrir laquelle... Les cinq sœurs vous feront complètement perdre la tête. Elles se ressemblent tellement ! C’est une véritable enquête que l’on doit mener, il faut s’attacher aux moindres petits détails qui les différencient. Et malgré sa simplicité, le dessin est en ce sens véritablement efficace pour ne pas noyer complètement le lecteur.Ce « school life » alterne entre un pan absolument romantique, sensible, et des parties humoristiques. Si l’histoire n’est pas très originale, c’est le genre de manga feel good véritablement plaisant à lire. Et puis c’est drôle ! On est toujours dans des scènes très extravagantes, avec des filles qui essaient par tous les moyens d’échapper au travail. Elles courent dans tous les sens et tentent même de l’empoisonner !

[ Premières pages ] Negi Haruba - The Quintessential Quintuplets

Le rythme est vraiment bien pensé. Il alterne entre des débuts très lents d’un quotidien d’étudiants complètement à la ramasse, puis tout s’accélère avec les comiques de situation. Ça va tous azimuts, on n’en laisse pas une miette ! Hâte de dévorer le prochain tome, à paraitre au mois d’avril !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Garon Tsuchiya (scénario) — Shinmei Minegishi (dessin) — Old Boy T1 — naBan (réédition) — 12,00 €Negi Haruba trad. Soizic Schoonbroodt — The Quintessential Quintuplets T1 & T2 — Pika — 9782811653224 — 7,20 € — sortie du 3e tome le 01/04/2020