Beastars : toujours monstrueux, toujours épatants

On suit les histoires entremêlées d’étudiants : Legoshi, un loup gris extrêmement timide et de Louis, un cerf ambitieux. L’histoire commence avec le meurtre d’un alpaga sur le campus. Les carnivores sont bien évidemment les suspects numéro un.Beastars c’est ce genre de série qui te colle une claque. Le genre à déballer les problèmes de notre société avec la plus belle métaphore qui soit. Et les problèmes on va les voir, les étudier, les subir, peut-être même les comprendre.C’est une série magnifique et agréable à lire. Qui est choquante par moment, mais toujours juste. Qui n’hésite pas à faire mal à son lecteur pour passer son message. Mais, comme elle est le reflet de notre société, elle sait également se montrer touchante et émouvante par moment.Et je vous dis tout ça après la lecture du tome 11 (certainement un des meilleurs d’ailleurs) donc c’est vous dire à quel point elle a eu le temps de faire ses preuves. Pour ceux qui connaissent la BD Blacksad, Beastars doit vous apparaitre comme une évidence.Pour les autres, n’hésitez plus. Ne soyez pas chèvre, si vous avez une faim de loup, mangez du lion, et sautez sur cette série comme un cabri ! [Ndlr : la rédaction n'encourage pas la consommation d'animaux sauvages.]Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

Paru Itagaki, trad. Anne-Sophie Thévenon, Studio Charon (Adaptateur) – Beastars Tome 11 – Ki-Oon – 9791032706411 – 6,90 €