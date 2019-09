Bloom into you : la promesse des sentiments

Yû vient d’entrer en seconde. Elle n’a jamais compris ce que c’était que l’amour ni ce qui rendait une personne plus spéciale qu’une autre. Son meilleur ami du collège lui a fait une déclaration et elle ne sait qu’y répondre. En même temps, elle rencontre une première, Nanami, élégante et populaire, mais qui rejette tous les garçons qui lui déclarent leur flamme. Pourtant, Nanami va changer très rapidement sous l’effet de sentiments que Yû ne peut pas partager…Le résumé ne vous a peut-être pas beaucoup surpris – oui, ça se passe encore dans un lycée. S’il faut soulever une petite originalité, c’est que ce lycée est mixte – au moins, ça ne sert pas d’excuse : le « on sort ensemble parce qu’il n’y a pas de mecs » on a déjà donné, merci. Nanami, la membre du conseil des élèves plus âgée, est assez classique et en même temps beaucoup plus douce que les personnages appartenant habituellement à cette catégorie. Ses faiblesses sont particulièrement humaines.Mais c’est avant tout Yû qui innove un peu en terme d’héroïne – très mignonne, mais aussi apathique et totalement perdue face à l’amour. Les avances de Nanami auront-elles un jour de l’effet sur elle ? Il y a en tout cas une belle alchimie entre les personnages, ne fût-ce que visuellement : cheveux noirs contre roses, petite contre grande, souriante contre un peu placide. Avouez que ça faisait longtemps que vous n’aviez pas vu une couverture aussi poétique.Nio Nakatani déploie avec talent une douce intrigue, avec un trait léger et tout en courbe qui nous saisit de la première page jusqu’à la postface. Il n’y a pas de scènes explicites, juste un petit peu de fanservice style bisou surprise, mais qui s’insère étrangement bien dans la progression de la relation entre les personnages.Le point central de Bloom into you est sans doute les sentiments. Le manga est l’occasion d’explorer les contradictions et la complexité du sentiment amoureux, mais aussi la difficulté de le saisir pour la première fois… avec les déceptions que cela implique. Les thématiques sont approchées sous un angle plus réaliste que ce que l’on pourrait attendre : une amie de l’héroïne se prend un râteau, la famille de Yû est potentiellement homophobe…Ainsi, Bloom into you exploite beaucoup de déconvenues de l’amour, comment il peut arriver que l’autre n’ait juste aucune sensation, comment tout n’est pas aussi rose et facile qu’il n’y paraît. En outre, l’histoire ne se fonde pas sur un concept malsain ! Juste deux lycéennes avec une différence d’âge minime. (Ne vous inquiétez pas, j’ai beaucoup aimé Citrus, mais n’osez pas faire semblant que ce n’est pas malaisant… elles sont demi-sœurs…)De manière bien plus générale, les librairies manquent cruellement de yuri, alors comment ne pas se réjouir du fait que l’histoire est en sept tomes ? Voici une série qu’on pourra suivre sur les deux prochaines années, en attendant la suite avec des frétillements au cœur, ou en se spoilant immédiatement en allant voir l’anime, au choix…Nio Nakatani - Bloom into you - Editions Kana (pas de traducteur annoncé)Volume 1 - 9782505076773 - 5,95 €Volume 2 (à paraître 25/10) - 9782505076780 - 7,45 €Volume 3 (à paraître 06/12) - 9782505079507 - 7,45 €