Ces ordinateurs à l'apparence humaine...

MANGA – Comment imaginer un début d'année sans (re)parler Chobits, alors que Pika le réédite et le remet en avant ? Franchement, je ne pouvais pas passer à côté. Et vous non plus d’ailleurs. Si vous ne connaissez pas, ce manga du studio CLAMP date de 2002 et reste un incontournable !









L’histoire : Dans une époque proche de la nôtre, les ordinateurs ont apparence humaine. Hideki, un étudiant fauché, bave depuis longtemps devant ces nouvelles machines. Coup de bol pour lui, un soir, dans le local poubelle de son boulot, une jeune fille robot est étendue là, inerte.



Se doutant qu’elle n’appartient plus à personne, il la récupère. Après avoir « allumé » son pc, Hideki se rend compte qu’elle ne sait que dire « Chiii » et ne fonctionne pas comme prévu. Pourtant il réalisera petit à petit qu’elle n’a pas encore dévoilé tout son potentiel...



Je vais me répéter, mais bon sang (et j’suis poli), vous ne pouvez pas passer à côté de ce classique !



Véritable conte de science-fiction, Chobits ouvre de nombreuses portes. Quelle est votre définition du bonheur ? Pourriez-vous tomber amoureux d’une machine ? Seriez-vous heureux en le faisant ? À quel moment l’intelligence artificielle prend le pas sur l’intelligence humaine ?



Vous l’aurez compris, Chobits soulève ces sujets depuis beaucoup d’années et ils sont toujours complètement d’actualités !



Un soupçon de George Orwell, une pincée de Sakura Chasseuse de cartes, une once de Gunnm et voilà une recette bien réussie !



Vous m’avez compris ? VOUS NE POUVEZ PAS PASSER À CÔTÉ !

Clamp, trad. Nathalie Lejeune, adaptation Erwan Lossois – Chobits T1 – Pika – 9782811648282 – 8,20 – sortie du tome 2 en mars