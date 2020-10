Cigarette & Cherry : un jeu de drague loufoque et addictif

Des personnages improbables et plaisants

C’est la rentrée dans une université japonaise. Enfin, le jeune héros aux cheveux hérisson blonds va pouvoir pécho, c’est fini le lycée de garçons ! Ses yeux scannent la foule… Et voilà, il a trouvé : une belle femme aux longs cheveux sombres, la cigarette aux lèvres. Il se décide à fumer sa première cigarette à côté d’elle pour l’impressionner… mais elle ne veut pas s’allumer. Ce n’est que quand la senpai (qui a trois ans de plus que lui) la lui retourne qu’il se rend compte qu’il essayait d’allumer le filtre… Tant pis, il a réussi à créer un sujet de discussion !Jour après jour, le jeune homme traîne du côté des cendriers, pour discuter avec sa senpai. Il tente d’utiliser sur elle les techniques de son manuel de drague, mais rien ne marche. Et chaque fois qu’il lui ment pour avoir l’air plus cool, elle s’en rend compte tout de suite… Au fil de ses tentatives infructueuses, une dynamique originale se crée entre eux, pour notre plus grand bonheur.De plus en plus de personnages viennent s’incorporer à l’histoire (la collègue de petit boulot de la senpai, le patron du café, l’ex…), formant un panorama agréablement varié. Aucun n’a de nom, mais l’auteur démontre sa créativité en parvenant à ce que ce ne paraisse pas bizarre. Surtout, et contrairement à ce que l’on pourrait penser au départ, ils ont une véritable personnalité, et ne sont pas de simples prétextes pour une romance ou uniquement des cases dans lesquels le lecteur doit s’insérer. En bref, ils sont assez uniques pour se suffire à eux-mêmes.Au fil des situations-gags, de drague maladroite et de malaise, l’histoire progresse vraiment. On en apprend plus sur chacun (et surtout on veut que Senpai s’ouvre encore plus à nous et aux personnages !). La collègue du café est un très bon personnage secondaire. Elle est drôle et sincère (et les filles qui en admirent d’autres s’y retrouveront). Senpai est une vraie femme fatale, sa façon de déplacer ses cheveux, son tact, sa répartie, tout fera battre votre cœur. Le héros est gentil et touchant, il a plus de personnalité que dans ce genre d’œuvre en général. Il n’est pas là uniquement pour que vous vous mettiez à sa place. Naïf et maladroit, il est en fait sensible et a un grand cœur. Ce sera de toute évidence un plaisir de le voir mûrir et s’ouvrir d’un tome à l’autre. Et surtout, sa relation avec la collègue, entre complicité et engueulades, est délicieuse.Des relations touchantes et compliquées, voilà tout le noyau de Cigarette and Cherry. L’esprit général de la série rappelle un peu un des animes du moment, Kanojo Okarishimasu. C and C est dans le même genre, en moins embrouillé. Ici, on pressent que les personnages vont avoir des sentiments les uns pour les autres, mais à quel point sont-ils réciproques ? Qui osera ouvrir son cœur le premier ?Cigarette and Cherry est un beau petit manga sur des relations uniques et atypiques, sur une belle femme plus sensible qu’elle n’en a l’air, et sur un jeune adulte qui est bien plus qu’un tas d’hormones – au-delà des apparences, une potentielle histoire d’amour se dessine, tout en restant pleine d’humour.Daishirô Kawakami , trad. et adapt. Rodolphe Gicquel - Cigarette & Cherry - KanaVol.1 – 9782505085218 – 7.45 €Vol.2 – 9782505085225 – 7.45 €Vol.3 – 9782505086901 – 7.45 € (à paraître 20 novembre)