Cyborgs, motorball, planète terraformée : 2 mangas pour voyager dans le futur

Aria : the Masterpiece d'Amano Kozue

par Gaëlle de Momie Annecy

Ce manga nous transporte au XXIVe siècle, au coeur de la planète mars, qui, dans le futur, a été terraformée. Avec le temps, c’est devenu une sorte de Venise : la cité est bâtie sur les eaux, les personnages se déplacent en gondole, et tout se passe au rythme des vagues. Et puis, cette jeune apprentie terrienne arrive avec le rêve de devenir gondolière.



L'univers est à la fois complètement fantaisiste tout en relevant de la science-fiction. On retrouve le calme et la tranquillité de la célèbre cité italienne dépeint dans un cadre très onirique, voire apaisant. Et puis des originalités qui bondissent ! Comme d'énormes vaisseaux qui résonnent totalement en décalage avec le paysage.







Le cadre est magnifique, le dessin est très beau. Si nous avons beaucoup de détails sur l'expression des personnages, les backgrounds ne sont vraiment pas en reste ! Et le scénario, lui, se rattache vraiment au trait si tranquille d'Amano Kozue.



Il n'est pas très dynamique, mais prend son temps pour développer les personnages, leur donner de la matière, et mettre en scène des problématiques très contemporaines qui ne sont pas éloignées des nôtres. Ça parle d'acceptation de ses faiblesses et de détermination dans l'avancement de ses projets. Sublime.





Ashman, de Yukito Kishiro

par Pedro de Momie Lyon

Ce qui est génial avec ce one shot c'est que c'est une sorte de spin off de la saga Guunm. Du coup, on est plongé dans son univers, avec tout du manga Cyberpunk : la violence du motorball tant apprécié par les fans et le style bien glauque, lugubre et noir des précédents titres.



On retrouve ce sport complètement fou où les cyborgs roulent à toute vitesse sur des rollers, Motorball en main. Mais cette fois-ci, on nous présente un tout nouveau personnage... On rencontre un jeune sportif un peu particulier. Il joue en 3e ligue dans une équipe un peu nulle et il a la particularité de se crasher à chaque combat. Étrange...



Le titre déborde d'action, tout se déroule très vite, ce qui est évidemment ponctué par le dessin de Yukito Kishiro. Il utilise énormément d'aplats de noir, ce qui lui donne un côté Frank Miller sur certaines cases. Les scènes de motorball sont vraiment réalistes, passant d'un trait hyper chargé à un autre très limpide. C’est puissant !





Et puis, son crayon sert véritablement l'univers sombre de l'histoire. Ce monde où on vous ampute un bras, ou d'autres parties de votre corps, où la drogue est partout, où l'espérance de vie chute à 30 ans. En réalité, on découvre tout simplement une fin d’humanité qui essaie tant bien que mal de survivre dans cette ville déchet...



Un album somptueux qu'on aura le plaisir de retrouver avec son créateur au Festival International de la Bande Dessiné d'Angoulême du 30 janvier au 2 février prochain !













Amano Kozue, trad. Géraldine Oudin — Aria : the Masterpiece — (réedition) Ki-oon — 9791032705759 – 15€

