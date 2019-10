Darryl Ouvremonde : le journalysme, un devoir d'aventurier

< >



Par Lucas Maupin

Souvenez-vous : fin 2015, l’auteur et scénariste Olivier Peru, déjà père de plusieurs BD et romans fantasy, fonde aux côtés de Rémi Guérin et Nicolas Mitric le studio d’écriture transmédia nantais Termites Factory et lance dans la foulée un financement participatif pour leur premier projet phare, Darryl Ouvremonde ( déjà chroniqué chez ActuaLitté ).La campagne est un succès, le roman est publié en octobre 2017 et le succès critique est au rendez-vous : l’œuvre propose un récit fantasy adolescente de qualité, et l’univers introduit dans ce dernier semble prometteur et apte à accueillir les différents projets du studio autour de la franchise, par exemple — et c’est là la finalité de cette introduction — la bande dessinée qui nous intéresse aujourd’hui.Le scénario, écrit par Rémi Guérin, place les protagonistes dix ans après les événements du roman. Darryl Ryan, dit « Darryl Ouvremonde », est un aventurier et journalyste (sic) de légende qui officie pour le Veilleur, le plus grand quotidien de l’Ouvremonde. Cet univers imaginaire aux esthétiques industrio-fantastiques — ou steampunks — est peuplé par tout le bestiaire fantasy habituel : fées, gobelins et géants côtoient animaux parlants et magiciens en tout genre.Si cela n’apporte rien de nouveau au paysage déjà bien rempli du genre, la particularité de l’Ouvremonde réside dans le fait qu’il existe de pair avec le monde gris, l’équivalent de notre monde réel, et que certaines personnes sont capables de passer de l’un à l’autre en utilisant les Glyphes-serrures. Vous l’aurez compris, c’est le cas de notre protagoniste, qui bien qu’originaire du monde gris s’est implanté en tant qu’apprenti journaliste dans l’Ouvremonde et a construit sa légende là-bas.Autour de ce jeune brun charismatique accompagné d’une fée gravitent un certain nombre de personnages parfois propres à cette nouvelle entrée, parfois empruntés au roman qui précède la bande dessinée. C’est notamment le cas de Dean, le meilleur ami de Darryl — qui est un fantôme —, et Julianne, une jeune femme capable de voir les revenants.À l’instar du roman, la bande dessinée déroule deux intrigues parallèles qu’on imagine facilement liées d’une façon ou d’une autre : l’enquête de Darryl pour écrire son prochain artycle (sic) dans l’Ouvremonde, et les recherches de Julianne pour ressusciter Dean dans le monde gris. On salue volontiers ce choix narratif rythmant savamment et dans des proportions égales l’histoire, mais on espère évidemment que les tomes suivants ne se perdront pas dans leur démarche et feront converger nos protagonistes vers un seul et même point.Si l’on peut se sentir légèrement égaré par ce monde chargé en concepts plus ou moins familiers (plans parallèles, créatures mythiques, magie, etc.), on ne peut en revanche qu’être happé par le travail de la dessinatrice Krystel, déjà auteure de Ash (Soleil, 2010) et Magda Ikklepotts (Ankama, 2014). Son interprétation de Darryl Ouvremonde étonne par les multiples influences qu’elle parvient parfaitement à intégrer dans l’univers graphique.Le travail des couleurs, très étudié à la fois dans ses ombrages et ses contrastes, suit une tradition européenne plutôt éloignée de celle des comics américains. Seulement, c’est leur découpage très cinématographique et l’utilisation d’onomatopées exagérées dans les scènes d’action qui sont empruntés, témoins d’un bagage culturel large pour l’illustratrice.On ne pourra également pas s’empêcher une comparaison avec la bande dessinée asiatique, manga et manhwa (son équivalent coréen), pour ce qui est de l’apparence des personnages et des formidables décors imaginaires dignes des plus grands jeux de rôles japonais, Final Fantasy pour ne citer que lui. La bande dessinée étant également un bel objet, on soulignera ici le travail de Glénat quant à la qualité de l’édition proposée qui saura tout de suite attirer l’œil des lecteurs avec son rendu doré du titre et des paysages rendus dans une imitation gravure de toute beauté.En associant deux auteurs dont le travail s’inscrit dans le prolongement d’une fantasy jeunesse française qui impose ses codes, son style et ses classiques, Termites Factory et Glénat ont réussi le pari de proposer une œuvre qui se veut à la fois continuité d’un roman à succès et nouvelle porte d’entrée dans l’univers créé par Olivier Peru. Le public adolescent et jeune adulte devrait ainsi retrouver dans Darryl Ouvremonde les frissons nés de l’imaginaire qu’il affectionne tant.Krystel ; Rémi Guerin — Darryl Ouvremonde t.1 — Glénat — 9782344031360 – 16,90 €