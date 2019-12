Demon Slayer : le retour de la série phénomène en manga

Une culture tournée en fiction

Un nouveau shônen en plein dans son genre… mais déjà culte

Tanjiro vit au milieu d’une forêt enneigée Japon des années 1900. Un jour, il descend vendre du charbon à la ville, et découvre à son retour sa famille massacrée par un démon, ces terribles créatures presque invisibles qui surgissent la nuit et se nourrissent de chair humaine. Il ne lui reste plus que l’une de ses petites sœurs, Nezuko, qui a été transformée en démon…Tanjiro prend alors la fuite avec Nezuko sur le dos, se promettant de tout faire pour la faire redevenir humaine. Et c’est le début d’une longue série d’épreuves initiatiques et de quêtes pour devenir un pourfendeur de démons et espérer des réponses. Entre passé du personnage, formation intense avec un maître masqué, et survival sur une île, la série démarre sur les chapeaux de roues, avec un premier tome mouvementé.Kimetsu no Yaiba, la série qui s’impose comme le nouveau classique de la Japanimation, avait déjà fait l’objet d’une première publication sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit. Désormais, avec le succès de l’anime, des produits dérivés et des cosplays qui envahissent les réseaux sociaux, les aventures de Tanjiro repartent à zéro en suivant plus fidèlement la version japonaise. L’occasion idéale de découvrir à un bon rythme l’œuvre originale.Car l’œuvre ne manque pas de charme. Son dessin au trait fin, précis, et aux personnages tout en arrondi (presque chibi) lui confère un style unique et adoucit particulièrement l’horreur de l’histoire (avec des personnages aussi mignons et délicats, même les cadavres d’une famille entière ne sont pas traumatisants). Ajoutons que la précision du trait s’accorde bien avec les démonstrations de figures au sabre qui prennent toute la page.Mais le réel point fort de Demon Slayer est sans doute son ambiance unique et pénétrante : des yeux de braise, des masques, des kimonos haut en couleur et surtout ces forêts sombres aux grands arbres minces où les vivants côtoient les esprits. Le décor s’imprègne en nous au fil des pages, rendant la lecture particulièrement immersive.Ce qui nourrit cette richesse générale, c’est l’inspiration que prend l’auteur dans le Japon rural de la fin de l’ère Meiji. La nature préservée, les mystiques yôkai, le bushidô, la culture des samuraï qui touche à sa fin et lutte pour la survie de ses codes… sont autant d’éléments qui servent de base à Koyoharu Gotouge pour développer ses créatures et ses protagonistes.On retrouve toute une série de concepts qui ne sont pas exactement originaux : des créatures qui mangent les hommes, dont les membres repoussent lorsqu’on les coupe, une confrérie secrète armée de katanas qui les chasse, un héros incroyablement gentil qui éprouve des remords à tuer même des monstres…Il y a certes beaucoup de choses que l’on a déjà vu, mais il s’agit d’un pur shônen, et il est agréable de voir une nouvelle série apparaître (et s’imposer au rang de classique). La limite de l’œuvre est sans doute là : si le shônen, ce n’est pas votre truc, il y a relativement peu de chances que la série vous plaise. Son point fort par rapport à d’autres est peut-être son esthétique très forte.Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, Kimetsu no Yaiba s’impose d’ores et déjà comme un nouvel incontournable.Koyoharu Gotōge, trad. japonais Arnaud Takahashi - Demon slayer : Kimetsu no Yaiba – Panini Manga – Tome 1 : 9782809482317 – 6,99 €