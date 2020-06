Demon Tune : bienvenue à Wizard City

Enlevée par un gang, elle rencontre un jeune ninja torturé et retenu prisonnier. Lui seul connait l’emplacement d’un rouleau qui pourrait détruire le monde. Ensemble ils vont tout faire pour le retrouver et éviter qu’il tombe dans de mauvaises mains.Alors oui, dans l’idée, c’est plutôt classique. Mais quatre tomes terminés c’est plutôt cool nan ? Ajoutez à ça le dessin et l’humour de l’auteur, ça vous donne un cocktail explosif et carrément bien gratté ! La ville et son ambiance apportent un côté sombre, les bastons et les réactions des personnages, ce côté shônen qu’on apprécie !Demon Tune fait partie de ces petites séries qui font du bien et qui pour ma part concrétise mon amour pour cet auteur, Blood Lad à jamais dans mon cœur.Tentez le coup !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Yuki Kodama, trad. Xavière Daumar – Demon Tune – Kurokawa – 9782368527825 – 6,80 €sortie du tome 2 le 9 juillet 2020