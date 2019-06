Dessinez vos mangas : maîtrisez vos fondamentaux

Cécile Robin

Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Hayashi donne des conseils pratiques sur le format (différent pour les professionnels et les amateurs), la qualité du papier, les marges et les bordures, les effets et les finitions. Il propose une méthode d’initiation au dessin, le rough, qui consiste à décomposer l’objet ou le personnage en formes géométriques.Il rappelle certaines conventions, comme la différence entre le shonen et le seinen, ou le rôle pictural des onomatopées. Des encadrés récapitulent les points essentiels.L’auteur, chevronné, a fondé un studio de production et publié 170 titres. Sa règle de base : le plaisir de dessiner. Le guide développe des notions intéressantes pour les jeunes mangakas, mais aussi pour les lecteurs de mangas. Cet ouvrage très complet et dense suppose quelques bases et un certain talent ; il s’adresse donc à aux adolescents motivés.Il pourra compléter Les Leçons particulières d’Osamu Tezuka qui fournit davantage de théorie et d’outils d’écriture.Hikaru Hayashi, trad. japonais Jean-Baptiste Flamin – Dessinez vos mangas - Pika – 9782811645618 – 14.90 €