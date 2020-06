Drifting Dragons : La chasse au steak céleste

Cuisine & galerie de personnages







Propagande déguisée ?

Dans un monde fictif à l’ambiance steampunk, le ciel est devenu la nouvelle mer. Des centaines d’espèces de dragons flottent entre les nuages, parmi les zeppelins qui figurent les yachts bourgeois. Parmi eux, nous sommes attirés par le Quin Nana, un vaisseau dragonnier abritant tout un équipage de chasseurs de dragons. Après avoir harponné leur proie, ils la dépècent pour vendre sa viande, son huile et ses os. Bien que le dragon soit une denrée très appréciée, le métier se perd, parce qu’il faut passer toute sa vie en l’air sans être accueilli nulle part, et qu’on est jamais à l’abri d’une tempête.Sur le Quin Nana, on suit Tataki, une jeune fille qui vient d’arriver et qui commence à apprendre les rudiments de la profession de dragonnier. À travers son personnage, nous sont présentés le chasseur expert et grand gourmet Mika, la froide et belle Vannie, le petit Gireaud au regard d’aigle, l’intendant Lee, la conductrice Capella, et des dizaines d’autres.Ces nombreux personnages feront le plaisir de ceux qui apprécient les séries à l’univers bien rempli, d’autant plus qu’il y en a pour tous les goûts. Plus qu’une véritable histoire, Drifting Dragons se construit comme une suite de petites aventures dans un même monde, à bord d’un même bateau, et qui permettent d’en apprendre plus sur les différents membres de l’équipage. On brûle d’en savoir plus sur leur passé et sur leurs compétences respectives !En même temps, chaque nouveau chapitre propose de découvrir une nouvelle espèce, un nouvel élément du monde (les tempêtes, les pirates), et… une nouvelle recette de cuisine. En effet, à travers l’appétit intarissable de Mika, on nous apprend diverses façons de préparer la viande de dragon, et les chapitres se concluent sur une version rédigée étape par étape de la recette en question (mais, faute de viande de dragon, vous ne pourrez pas les essayer à la maison).La présence de ces recettes accentue l’effet carnet de bord qui ressort de ce manga. En retirant la jaquette, vous obtiendrez de belles gravures des espèces rencontrées dans chaque tome. La mythologie est riche et le monde très créatif. Les dragons sont des atouts réutilisables à toutes les sauces, donnant lieu à des séries très différentes à chaque fois, et celle-ci est une nouvelle réussite.Bercés par les nuages, on voyage et on ne s’ennuie pas un seul instant.Les fans de L’attaque des titans sont en outre susceptibles d’être ravis par les ressemblances : l’ambiance générale, les géants à combattre, les lances explosives et le caractère de certains personnages rapprochent sans conteste les deux séries.Drifting Dragons est encore en cours d’écriture au Japon (8 tomes à ce jour), mais un anime est déjà sorti cette année.Cependant, dans le contexte politique japonais, il est difficile de ne pas faire le parallèle entre l’art de tuer le dragon et celui… de la chasse à la baleine. L’amour intarissable de la viande et des traditions liées à sa cuisson qui ressort de Drifting Dragons ne sont ni très pro-vegan ni très en faveur d’une pêche raisonnable et durable.Il convient d’être prévenu, mais il est aussi très aisé de fermer les yeux sur cette information. Vous pourrez alors embarquer avec délice pour un merveilleux monde de nuages et d’aventures.Qui refuserait une bonne histoire de dragons ?Taku Kuwabara, trad ; japonais Thibaud Desbief - Drifting Dragons – Editions Pika – 7.50 €Vol.1 - 9782811636180Vol.2 - 9782811653538Vol.3 - 9782811656607 (à paraître 16/09)