Gigant, la fin du monde arrive petit à petit...

Rei Yokoyamada rêve de devenir réalisateur. Mais ce qu'il aime encore plus que le cinéma, ce sont les films pornos de son actrice préférée, Papico. Le jour où il la rencontre, il parvient à devenir son ami. Il a beau espérer plus, il ne peut pas grand-chose contre le titanesque et violent petit ami de Papico.En parallèle, un étrange papy en slip et casque de moto erre dans leur quartier. Il implante un étrange appareil dans le bras de Papico... et la voilà capable de tripler en taille à volonté ! Et à mesure qu'une nouvelle communauté en ligne gagne en popularité, les évènements paranormaux les plus improbables se succèdent. Aucun doute, des extraterrestres doivent être derrière tout ça.Hiroya Oku n'en est pas à sa première série. Après Gantz et Last Hero Inuyashiki, il semble bien parti pour signer une nouvelle série à succès. On retrouvera avec plaisir son style de dessin très réaliste et ses décors à base de photographies. D'ailleurs, des appareils robotiques étranges aux enchaînements dramatiques improbables en passant par les larmes abondantes des protagonistes, tous ses éléments fétiches sont là ! (De quoi consoler ceux qui regrettent la fin de Inuyashiki). Il ne se gêne d'ailleurs pas pour glisser des easter eggs relatifs à ses anciennes séries en arrière-plan de chaque chapitre.Sous son apparence particulièrement perverse (vous l'aurez sans doute compris, l'oeuvre se destine à un public averti, les scènes à caractère sexuel ne manquant pas), Gigant traite avant tout, dans un mélange plutôt improbable, de thématiques très diverses. La liberté de s'assumer malgré le jugement des autres, le désir de réaliser ses fantasmes, la difficulté d'une relation où l'homme frappe, les effets de groupe sur les réseaux sociaux...Aussi improbable que cela puisse paraître, Gigant a son lot de dénonciation de notre société moderne à apporter. Comme souvent dans les mangas, le côté attrayant des gros seins n'est qu'un prétexte pour quelque chose de plus (mais si le kink "femme géante" vous émeut, vous ne serez pas déçu). Les points de vue s'alternent subtilement d'un chapitre à l'autre pour une expérience de lecture riche.En tous cas, entre les proportions de sa protagoniste et ses éléments d'intrigues plus qu'incongrus, Gigant porte bien son nom. Oku avait promis de « dessiner à nouveau du jamais vu », et il a tenu parole. Son héros pervers et gamin mais pourtant doux et touchant, et son héroïne fantasme sur pattes pourtant si gentille, sincère et émouvante s'insèrent de façon presque burlesque dans le décor d'un Japon où rien ne va plus : pluie d'excréments humains, acteurs courant nus dans les rues... Ce qui bien sûr ajoute un comique visuel très particulier en situation de drame.Avec un tel méli-mélo d'éléments grotesques, on a l'impression par moments d'évoluer au milieu d'une grande fresque caricaturale (les aliens sont avant tout là pour nous faire nous pencher sur nos propres défauts, pas vrai ?). On se retrouve alors en quelque sorte forcés de réfléchir sur notre société et sur la direction qu'elle prend. Mais étant donné la bizarrerie de Gigant, il est préférable sans doute que vous vous fassiez votre propre opinion à ce sujet.Si dans Inuyashiki la dénonciation était plus facile à saisir, l'auteur pousse ici son univers fou encore plus loin. C'est une excellente raison pour vous lancer dans la lecture.Hiroya Oku, trad. Sébastien Ludmann – Gigant t.1 - Ki-Oon – 9791032704400 – 7.90 €