Harmony, la tyrannie de la santé

Le monde et l’histoire d’Harmony

Une anticipation glaçante

nous plonge immédiatement dans son ambiance magnétique. Le plus accrocheur, c’est sans doute la vraisemblance du récit. Les conflits dans le Sahara, l’importance croissante de l’ONU… L’œuvre réussit les points majeurs de la SF – vous embarquer dans un monde complètement différent tout en vous laissant penser « et si c’était nous, demain ? ».



La dérive sanitaire, la question du choix de chacun de consommer ce qu’il veut, les thématiques abordées sont très actuelles sans pour autant paraître évidentes.



Mais l’histoire ne s’arrête pas là du tout – il s’agit de l’histoire des vies détruites de trois femmes dans ce système, qui ont senti qu’elles leur étaient volées. Il y a beaucoup de points obscurs que l’on découvre par flash-back et pensées nostalgiques du quotidien.



En outre, la principale ennemie de cette tyrannie est déjà morte. On avouera que c’est une forme intéressante pour aborder une dystopie – et qui la transforme presque en thriller psychologique.



[ Extraits ] Harmony, premières pages

Subtilement… exécuté

Il y a donc, vous l’aurez compris, une ambiance singulière : une esthétique particulière de tons rouges dans un monde froid. Les décors de grands halls à colonnade et de machines robotisées ne sont pas en retrait. Au dessin d’une haute précision vient s’ajouter un excellent découpage des chapitres, très bien équilibrés entre passé et présent.



Il est aussi intéressant de remarquer la grande différence de sensation avec la version animée, beaucoup plus lente et étrangement silencieuse. Les choix artistiques des deux médiums sont assez différents pour valoir la peine séparément. En conclusion, foncez sur Harmony tant que l’œuvre est encore au rayon nouveauté !





Minato Fumi, d’après Project Itoh, trad. japonais Jean-Philippe Dubrulle – Pika –

Volume 1 – 9782811639075 – 7.50 €

Volume 2 – 9782811649852 – 7.50 €

(à paraître janvier 2020) Volume 3 – 9782811652395 – 7.50 €

Il faudrait sans doute le signaler tout de suite : ces films d’animation ne sont pas pour les enfants. Alors que ce manga est à mettre entre toutes les mains, même entre celles de ceux qui rechignent à lire de droite à gauche. Ce projet, édité en français par Pika, n’est pas sans rappeler la collection « Les univers de Stephan Wul » des éditions Ankama. À tous ceux qui les ont appréciés, recommandons la lecture d’Harmony.Après que des guerres nucléaires ont éclaté à travers le monde, l’OMS a pris le dessus des relations internationales en mettant en avant la préservation de la vie humaine. Éradiquer les maladies, mais aussi la souffrance, les excès alimentaires et les addictions sont devenus son objectif. Des nano-implants contrôlent en permanence votre corps et envoient des données au système central ; à travers des lentilles spéciales, des conseils de santé s’affichent quasi en permanence devant vos yeux. Dans un tel monde, votre corps ne vous appartient plus.Quand elle était au lycée, Tuan a rencontré Miach, anti-système jusqu’au bout des ongles. Elle ne voulait pas d’un monde sans douleur, sans liberté d’éprouver. Lesbienne et suicidaire, elle entraîne ses amies dans une grève de la faim – mais elle seule aura le courage d’aller jusqu’au bout. Son souvenir hante Tuan devenue adulte et occupant un poste important au sein de l’OMS. Elle réalise au fil du temps à quel point cette société lui pèse… jusqu’à ce qu’elle soit chargée de l’enquête sur une mystérieuse vague de suicides, survenus simultanément à travers le monde.Avec ses lignes de code qui séparent les chapitres et ses premières pages magnifiquement mises en couleur,