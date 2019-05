Hell’s Paradise : Un survival sur une île mystérieuse dans le Japon Médiéval

Voir cette publication sur Instagram De l’art du service de presse. #hellsparadise @kazefrance #manga #shonen #instabook #instalivre #bookstagram #booklover #bookworm #packaging #forcementvousouvrez #commedumielpourunemouche #bravo #picoftheday Une publication partagée par ActuaLitté (@actualitte) le 12 Mars 2019 à 6 :46 PDT



La violence est de façon évidente très présente dans Hell’s Paradise. Et si les techniques de mise à mort sont précisément décrites et que nous suivons l’entraînement à la décapitation de Sagiri (nous rappelant le petit bijou Innocent), les combats finissant en boucherie sont peut-être un peu trop présents. C’est hélas le cœur de ce premier tome mais qui est avant tout une mise en place. Nous n’avons pas encore tout appris des personnages et le survival en lui-même n’a pas complètement commencé.



Les deux protagonistes sont intéressants et peu conventionnels, peut-être nous épargnera-t-on la romance entre les deux ! Chacun de leur côté ils doivent affronter les préjugés pesants liés à leur condition et ils sont à bout, sans le traiter de la même manière, ce qui les rend particulièrement intéressants. Le héros Gabimaru est particulièrement puissant, ce qui le rend classe mais risque de devenir lassant si on ne lui découvre pas de faille.



Viennent ensuite de nombreux personnages secondaires aux traits variés et dont le potentiel meurtrier n’a pas encore été dévoilé (mais leurs titres laissent place à l’imagination. Ainsi « la courtisane cannibale »). Chacun de ces meurtriers étant doublé de son exécuteur plus ou moins scrupuleux, la structure et la dynamique ne sont pas sans rappeler les anges et les candidats de Platinum End (en plus violent peut-être…).



Le vrai point fort de Hell’s Paradise est sans doute l’ambiance unique sur l’île. Végétation luxuriante potentiellement basée sur des restes humains, risque de se transformer en fleurs, jungles qui cachent des ennemis, papillons à tête humaine… Le dossier de presse emballé en fausses notes de survie angoissées et accompagné de pétales de roses nous y plonge directement.



On regrettera peut-être le côté trop purement « combats sanglants » de ce premier tome. Mais Hell’s Paradise compense par des personnages intéressants et une ambiance glauque à souhait qui se déroule progressivement. Le tome 2 est sorti il y a quelques jours, précipitez-vous! Ça s’annonce sanglant voire carrément angoissant.





Yûji Kaku – trad. du japonais Thibaud Desbief – Hell’s Paradise – Editions Kazé Manga - tome 1 – 9782820335326 – 7.29 € / tome 2 – 9782820335470 – 7.29 €

Japon, ère d’Edo. Gabimaru dit « Le Vide » a tué sans compter pour son clan de shinobi sanguinaires. Il est piégé par son chef après avoir voulu quitter le clan mais son entraînement lui permet de résister à toutes les tentatives d’exécution possibles. Sagiri, exécutrice du légendaire clan Asaemon repère qu’il tient plus que tout à la vie pour retrouver sa femme, d’une gentillesse exceptionnelle et qui lui a prouvé qu’il avait un cœur et des sentiments. Elle l’emmène au shogun qui veut se procurer l’élixir d’immortalité. Celui-ci se trouverait sur une mystérieuse île dans l’au-delà, dont personne n’est revenu. Chaque soldat qui a été envoyé s’est transformé en fleur, parfois seulement à moitié.Cette fois, il s’agit d’envoyer sur l’île des condamnés à mort dangereux mais solides, accompagnés d’exécuteurs du clan Asaemon. Seul celui qui aura trouvé l’élixir pourra revenir et obtiendra la grâce du shogun. Gabimaru veut absolument retourner auprès de sa femme, il est donc prêt à tout. Mais les autres condamnés considèrent plutôt qu’ils ont intérêt à s’entre-tuer puisqu’un seul sera gracié à la fin, et malgré tous ses points communs avec Sagiri, Gabimaru se met en tête de l’éliminer. À cela s’ajoutent tous les périls de l’île…