Hero Skill : chat et achats en ligne

Tsuyoshi est un salary man qui débarque donc dans un monde digne d'un Donjon et Dragons. Il n'a aucune compétence de combat, pas particulièrement de connaissances, mais un pouvoir : celui de faire des achats en ligne. Particulier, n'est-ce pas ?Il peut donc de n'importe quel endroit, commander des choses diverses et variées directement en provenance du Japon moderne ! Internet, donc. Son plus grand plaisir est alors de cuisiner des plats de son époque pour ses camarades aventuriers. À sa grande surprise, sa nourriture boost ses compagnons et lui permet même de rencontrer et amadouer une créature légendaire !Contrairement aux autres mangas du genre, le combat est relayé au second plan et c'est l'économie qui prime. On se régale à voir notre héros trouver des moyens de vendre ses biens au plus offrant et changer le monde à coup de ramen et de soupe miso.Vous l'aurez compris, on est là pour s'amuser. De la bonne bouffe, un pouvoir ridicule et un monstre géant.Une bonne recette !Ren Eguchi, K Akagishi, Masa ; trad. Antonin Francesch – Hero Skill – Delcourt – T.1 9782413027034 (T. 2 9782413027041, prévu le 24/06) – 7,99 €