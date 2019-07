Histoires sans fin : voyage à travers les genres du manga

L’éditeur lui explique alors qu’elle va devoir rentrer dans les histoires pour les vivre et les amener jusqu’à une conclusion. C’est sa seule chance d’espérer ressortir un jour des pages.Et la voilà propulsée dans un royaume où le prince est visité par un démon et où chacun voudrait pouvoir s’emparer du pouvoir. Elle comprend rapidement qu’elle doit ramener la paix pour que l’histoire puisse se terminer. Heureusement, quelques avantages de départ vont l’aider : elle est en fait le démon en question, ce qui lui donne divers pouvoirs notamment celui de voler, et le prince est son parfait sosie…Avec une héroïne garçon manqué au chara design un peu étrange, dont on ne sait presque rien, ce premier tome ne démarrait pas très bien. Pourtant rapidement l’originalité du concept prend le dessus et nous embarque. Et c’est un vrai bonheur. La trame globale a un grand potentiel, surtout sur la longueur. Car chaque tome ajoute à la diversité : dans le tome 2, Marie va se retrouver plongée dans le Londres de Jack l’éventreur. Ce sont ces changements qui rendent la série intrigante.L’histoire plus littérale, celle de ce premier tome que l’on suit, est de bonne qualité. Elle est assez développée pour qu’on rentre dedans et que l’on oublie un peu que Marie est juste là pour qu’elle se finisse, mais reste quand même trop en surface pour qu’on puisse réellement s’en lasser ou trop remarquer que le scénario est assez léger.Les décors bien soignés (mieux que le dessin des personnages) ajoutent une certaine richesse. Mais c’est surtout le fait qu’Histoires sans fin soit entièrement en couleur qui nous permet une immersion complète, qui compense un dessin pas vraiment exceptionnel. A priori, l’héroïne n’a rien de très remarquable et n’est pas très attachante.Mais à mesure que nous explorons différents genres de fiction, il nous est aussi donné d’explorer divers aspects de la personnalité de Marie. Le fait qu’elle devienne l’un des personnages de l’histoire intégrée est intéressant, et par cette immersion entre les dimensions de la fiction, les personnages à l’intérieur des pages de manga deviennent d’une certaine façon plus vivants (comme s’ils avaient chacun une dimension « immobile sur le papier » qui peut prendre vie et se libérer du dessin dès qu’on y pénètre).Enfin, le passage entre les dimensions de la fiction est très bien retranscrit visuellement par des compos tout à fait immersives, où Marie soulève des coins de page et tombe sur fond blanc, pour un effet particulièrement réussi.Dans les tomes à venir, peut-être en apprendrons-nous davantage sur l’histoire du magazine ou du mystérieux libraire.Geco Hirasawa ; trad. japonais Anne-Sophie Thévenon - Histoires sans fin tome 1, Marie, entre prince et démon - Ki-Oon Kizuna – 9791032703861 – 9,65 €