Huis clos au paradis, ou comment Maman surveille l'orphelinat

Jeux de pouvoir et faux semblant, du haut de leurs 12 ans, Emma, Norman et Ray, les héros de ce conte macabre sont prêts à tout pour sortir vivants de leur cage dorée. Recueillis bébés par celle qu’ils appellent « Maman », leur univers bascule le jour où ils comprennent que si leurs frères et sœurs adoptés ne donnent plus de nouvelles, c’est parce qu’ils ne sont jamais sortis vivants des murs de l’orphelinat.

Dès cet instant, c’est une course contre la montre qui démarre pour le trio, deux mois pour sortir de là sans laisser personne derrière eux, le tout en déjouant les plans machiavéliques de Maman. Chacun donnera de son talent pour apporter aux rebondissements de cette aventure cauchemardesque.

On craint pour eux, on cherche avec eux, on fait des plans avec eux, et on espère s’en sortir avec eux. Comme une partie d’escape game grandeur nature, sauf que la vie de plusieurs dizaines d’enfants est en jeu.

Mais qui est vraiment Maman ? Pourquoi prendre autant soin des enfants et de leur éducation pour les servir sur des plateaux ? À quoi ressemble le monde hors les murs de Grace Field House ? Qui sont ces créatures aux allures lovecraftiennes aperçues par Emma et Norman ?









La série a fait ses débuts en août 2016 dans le magazine de prépublication Weekly Shonen Jump, les sept tomes reliés parus au Japon se sont déjà vendus à plus de 2 millions d’exemplaires et ne cesse de gagner en popularité. Avec Posuka Demizu au dessin et Kaiu Shirai au scénario, laissez-vous emporter par l’une des meilleures nouveautés de l’année.

On soulignera l’enthousiasme communicatif de l’équipe marketing qui, en plus de nous permettre de découvrir le tome en avant-première, nous fait entrer par la grande porte dans l’univers de la licence. Casse tête, illustration pop-up, tatouages éphémères et petit puzzle dissimulé dans le toit… On en peut plus d’attendre la suite de la série et du puzzle…

En attendant d’avoir vous aussi entre les mains le premier tome de cette série prometteuse le mini-site dédié vous permet d’en découvrir les premières images de manière très… immersive.

Kaiu Shirai, Posuka Demizu – The Promised Neverland T.1 – Kazé – 9782820332233 – 6,79 €