Il y a des monstres partout, et ils sont en vous

Araragi le sait : les monstres sont omniprésents. À l’intérieur des gens. Lui a été mordu par un vampire et sa meilleure amie et déléguée de classe a interagi avec une chimère. Et Hiragi Senjô-Gahara, la fille légère et sur la défensive, a été visitée par un crabe gigantesque qui lui a volé son poids. Araragi l’emmène voir un certain Oshino, un drôle de type en chemise hawaïenne qui va aider Hiragi à s’exorciser elle-même – à travers un origami, elle va se battre avec le dieu qui l’a visitée. Et replonger dans son propre passé : sa dispute avec sa mère, l’homme qui a tenté de la violer…Ce manga développe son propre bestiaire et ses codes pour l’interaction avec les dieux. Malgré les noms très difficiles à retenir, la perversité ambiante (on est quand même dans un shônen), et les concepts un peu étranges, il est plein de qualités. Il y a un véritable travail esthétique – les kanjis, caractères japonais, sont très présents dans les dessins et deviennent subtilement des objets qui jouent avec les personnages (comme le caractère de « lourd » qui devienne un tas de pierres pesant sur le dos de Hiragi).Passons donc le fanservice des seins et des entrejambes qui après tout plaira peut-être à certains. Après un début accrocheur, le récit devient un peu mou mais se rattrape très bien. Une fois au coeur des cérémonies, le concept de monstre contenu à l’intérieur des gens prend tout son sens, pour notre plus grand plaisir et de façon étrangement personnelle.Bakemonogatari est particulièrement classe : les combats contre les dieux, très prometteurs, sont particulièrement réussis et d’une force inespérée. L’esthétique est grandiose. Les adolescents ont l’ombre de la créature qui dort en eux, donnant lieu à d’immenses plans à faire délicieusement frémir. Et la surabondance d’accessoires de papeterie tranchants autour de Hiragi a quelque chose de très satisfaisant. Un peu comme de l’ASMR visuel, vous n’auriez jamais pu imaginer à quel point un monceau d’équerres aigües, de compas, de cutters et d’agrafeuses peut être satisfaisant !Le manga n’est pas vraiment d’humour mais est un peu décalé par moments. Il y a de toute évidence assez de place donnée aux personnages pour que l’on s’y attache (et d’un point de vue personnel, Tsubasa, dont les secrets sont loin de nous avoir été révélés, est particulièrement adorable). La fin résout en partie la première intrigue mais surtout laisse une porte grande ouverte pour la suite, et on est impatient de voir de quelle façon cela se prolongera.Soyez tout de même prévenus que du contenu un peu malsain vous attend avant de vous lancer dans la lecture, et surtout gardez l’œil ouvert pour l’édition limitée du tome 1 qui vient avec 20 cartes postales collector !Oh!Great (dessin) NisiOisiN (scenario) , trad. Yohan Leclerc – Bakemonogatari – Editions Pika - 9782811648008 – 7.20(Version collector avec cartes postales : 9782811648329 – 10,50 € / roman : 9782376320333 – 16.95€ )