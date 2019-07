Kanon ou l'impossible amour post-apocalyptique

Un gigantisme qui explose

Il ne faut pas se contenter de lire le début du résumé : Kanon au bout du monde n’est pas un manga de SF. Enfin, pas que. C’est avant tout une romance, et c’est cet aspect qui sans aucun doute remplit toutes les pages.Le manga se situe dans un Tokyo futuriste où des aliens semblables à de très grandes méduses de gelée sont tombés du ciel. La surface est détruite, mais de nombreuses personnes y vivent encore, cependant que l’élite vit dans des sous-terrains sophistiqués. Le SCL est la brigade spéciale qui tente d’éradiquer les envahisseurs toujours présents. Ils se font régulièrement démembrer, mais une technologie de pointe leur permet de se régénérer.Sôsuke, l’homme que Kanon aime à la folie depuis huit ans, en fait partie. Elle s’est mise à travailler dans un café pour le voir dès qu’il va s’acheter une pâtisserie. Même s’il est marié, Kanon ne peut pas s’empêcher de vivre pour lui : elle le prend en photo secrètement sans arrêt, le stalke, crée des fichiers sur lui, garde tout ce qui lui a appartenu. Il a beau être marié, il se rapproche de plus en plus d’elle, et l’invite à aller voir son bureau… À chaque fois qu’ils régénèrent, les membres du SCL changent. Et Sôsuke aussi.Kanon, l’héroïne est mignonne d’apparence et rougit beaucoup, Sôsuke est grand et mystérieux, mais la romance entre eux est en fait celle d’un shôjô classique. Malaisée, étrange, lente, elle est aussi un peu malsaine parce que complètement obsessive et extraconjugale (bien que la femme de Sôsuke soit étrangement absente). Que le lecteur soit prévenu : Kanon est vraiment bizarre et vous mettra mal à l’aise au moins une ou deux fois.L’univers est cependant très attractif, un peu poétique, les aliens originaux, lents et effrayants. On regrettera que tout le travail créatif qui a dû être mis en œuvre pour l’imaginer ne soit pas plus exploité, et on attend encore une plongée plus spectaculaire dans le monde sous la surface, ainsi que plus d’informations sur les aliens qui restent encore très marginaux.La façon dont ils sont combattus rappelle d’une certaine façon l’Attaque des Titans par la taille des monstres, les pertes fréquentes, et la repousse des membres. La capacité de guérison de Sôsuke enlèverait la tension des combats, mais le fait qu’il change d’un jour à l’autre avec les greffes et les repousses le rend légèrement macabre d’une façon fort intéressante.Le dessin présente un mélange attractif entre des personnages fins et doux et de la gène et de la violence qui viennent fréquemment les colorer d’une nouvelle façon. L’ensemble du manga comporte une sous-couche du fait que les personnages sous tous les deux vraiment étranges, à la limite d’être tous les deux asociaux et compulsifs dans leurs passions.Le plus prometteur est sans doute la fin de ce premier tome, avec un beau cliffhanger qui nous laisse présager un potentiel retournement du ton du récit dans le prochain volume. Au fond, on regrettera un mélange de genres hétéroclites : trop de romance qui cache la SF, mais en même temps presque trop de malaise pour laisser vraiment s’établir la romance.Ainsi, Kanon au bout du monde est un manga sans aucun doute unique, avec ses particularités, mais pas non plus exceptionnel, qui risque de vous tomber des mains si vous n’aimez pas le shôjô et de rebuter pour ses scènes de membres sectionnés les trop grands appréciateurs de romance traditionnelle.Kyo Yoneshiro, trad. Japonais Ryoko Akiyama - Kanon au bout du monde - Editions Akata - 8.05 € le volume - Vol1 (disponible) 9782369743590 - Volume 2 (à paraître 22/08) 9782369743606