L'art minutieux d'éviter les batailles et de fuir la guerre

Une fois de plus, l’empire militaire de Katjvarna est en guerre contre la république de Kioka. Indifférent à ce conflit, l’élève officier Ikta Solork, connu pour sa fainéantise chronique, a pour seule ambition de se trouver une sinécure à l’abri des combats et des complots.









Un fait d’armes remarqué va pourtant le propulser sur les devants de la scène militaire, où il sera forcé de déployer ses talents de stratège. Sa créativité, son pragmatisme et surtout sa philosophie du moindre effort feront naître sa légende, celle du Grand Commandant.



Alderamin on the sky est l’adaptation en manga d’un light novel à succès, également disponible depuis peu en animé. La précision du dessin reflète celle du récit. Les illustrations passent de cases minutieusement croquées à un minimalisme comique ou à des plans de bataille schématisés.



Ce dessin flexible sert à merveille une narration aux tons multiples, dont les actions héroïques sont tempérées par l’amertume face à une guerre absurde et inutile. Au champ de bataille militaire se superpose le conflit politique, autrement plus dangereux et intéressé.



Ces thèmes apportent une profondeur au récit et au personnage principal, mais n’entament pas la légèreté caractéristique des premiers tomes de mangas. Ceux-ci annoncent une série réussie, jouant habilement sur plusieurs registres pour offrir une lecture dynamique et immersive.



Charles Cousté

Les éditions Ototo ont publié les cinq premiers tomes de cette série.



