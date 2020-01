Le mystère des pingouins, une trilogie douce et intelligente

Aoyama est un jeune garçon très intelligent, fou amoureux d’une adulte. Il lui reste d’ailleurs 4000 jours pour atteindre le même âge qu’elle et enfin lui avouer son amour. Curieux de nature, toute enquête est bonne à résoudre, et c’est en tombant sur un groupe de pingouins en centre-ville que le jeune garçon va trouver sa première vraie mission !Il en réfère à sa bienaimée qui va lui apprendre son terrible pouvoir : elle saisit une canette de coca, la jette en l’air, un pingouin retombe à la place. Mais d’où vient ce pouvoir d’apparence inutile ?Personnellement, Le mystère des pingouins est un coup de génie ! C’est bien écrit, c’est délirant, et c’est INTELLIGENT !Si les studios Ghibli et Détective Conan devaient avoir un enfant, ce serait ce manga ! On retrouve la poésie et la fantaisie de Miyazaki et ses compères et le côté intelligent, réflexion, thriller même, de Conan. Des thèmes pertinents sont abordés, l’acceptation de la différence, le harcèlement, la recherche de soi et de son rôle dans la vie des autres.Et le mieux, c’est que même les plus jeunes lecteurs pourront le comprendre. Si c’est pas beau ça ! Si vous en avez marre d’offrir des choses un peu « faciles » à vos têtes blondes, foncez sur celui-ci !En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Tomihiko Morimi, Keito Yano, Gaëlle Ruel (Traducteur), Studio Charon (Adaptateur) – Le mystère des Pingouins T.3 – Nobi Nobi – 9782373494105 – 7,20 €