Les démons d'Inio Asano ont la peau dure

De petits vaisseaux en sortent occasionnellement, mais sont fauchés au vol par les forces terriennes. Pour la première fois, l’humanité a un ennemi commun et semble tentée de travailler ensemble pour contrer la menace. Et pourtant, trois ans plus tard, rien ne semble avoir changé, l’humanité est fidèle à ce qu’elle était avant la catastrophe, un vaisseau menaçant en plus.Kadode et Ôran sont deux lycéennes. Amies d’enfance, elles passent leur temps entre les jeux vidéo, les mangas et les examens. Et surtout, elles tentent de comprendre un monde perdu entre une volonté de préserver la vie comme elle l’était avant l’arrivée du navire-alien, et une nécessité de réagir face à ce même navire.Entre le présent déprimant et le futur incertain, comprendre sa place dans le monde est de plus en plus compliqué. Comment se définir en tant qu’individu sous la menace sourde d’un vaisseau immobile.Inio Asano (Bonne nuit Punpun, Solanin) a l’habitude de présenter des individus qui sont en dehors des normes de nos sociétés. Toujours perdus, souvent déprimés par le monde qui les entoure, ses personnages n’en restent pas moins profondément humains.Ajouter une dimension de science-fiction à ses récits permet de poser plus simplement des questions sur nos modèles de société et leur bien fondé. Servi par un dessin très réaliste, le décalage entre la vie lycéenne de nos héroïnes et le climat de guerre froide qui règne au sein de la population en fait une œuvre malaisante, mais ô combien prenante ! Une expérience de lecture à ne pas manquer.Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

Inio Asano, trad. Thibaud Desbief – Dead Dead Demon's – 5 tomes – Kana – 7,45 €