Les liens du sang : une famille qui glacera le vôtre...

Elle est à chaque seconde à ses côtés, l’observant avec un doux sourire. Elle cherche souvent à établir un petit contact physique. Et à mesure que le cousin et la tante de Sei viennent passer de plus en plus de temps à la maison, Sei échange avec Shigei son cousin. Il se rend alors compte d’à quel point sa mère a toujours été à ses côtés. Et lors d’une randonnée de famille en montagne, Sei va enfin comprendre…D’un point de vue très terre à terre, il ne se passe pas grand-chose dans la première partie du manga. Et pourtant, dès le début, la portée des sous-entendus nous gagne. On cherche à percer le personnage de la mère, mais l’histoire nous est racontée du point de vue de Sei qui lui-même ne se rend compte de rien.Un malaise rempli d’hypothèses s’installe chez le lecteur sans le quitter. Il y a beaucoup d’incompréhension, de mystères qui ne seront pas expliqués tout de suite. Mais l’ambiance est là, et de l’innocence d’une famille on passe rapidement au thriller psychologique. C’est justement l’espèce de prévenance gentille et calme de la mère de Sei qui la rend encore plus effrayante.Shuzu Oshimi est un mangaka bien connu pour son talent à produire des œuvres dérangeantes (notamment sa série Les Fleurs du Mal qui présente la violence du harcèlement entre collégiens). Les dessins sont d’un style assez unique, particulièrement doux avec de beaux personnages efféminés et souriants. La lumière des cases, ces airs paisibles se retournent d’autant plus violemment quand arrivent les drames. Et il a toute la force des sentiments humains dans ces pupilles qui s’écarquillent, dans ces mains qui tremblent.L’histoire avance aussi par des retours sur le passé de Sei qui, analysés au présent, accroissent encore le malaise. L’impression se renforce qu’il est bloqué dans sa propre peau, qu’il est dans la totale incapacité d’éviter celle qui lui fait peur. Il est coincé, pourra-t-il jamais en parler à quiconque ?Tout cela contribue à l’affreux malaise qui vous prend aux tripes, à l’angoisse qui gagne le lecteur. On en ressort avec une forme d’incompréhension et de frayeur physique. Mais surtout avec la chair de poule. De quoi rechigner à serrer sa mère dans ses bras pendant quelques temps…Shûzô Oshimi, trad. japonais Sébastien Ludmann - Les liens du sang Vol. 1 – Ki-Oon – 9791032704349 – 7.90 €