Memesis : zigouiller des monstres, pour la gloire seule

Seule l’humiliation de Léon pourra sécher le torrent de larmes qui s’écoule de l’amertume de leur déception !Memesis est un bon shônen à l’ancienne : l’ambiance générale est complètement absurde, le scénario est un prétexte à une accumulation de combats et de blagues, et ça fonctionne bien. Les combats sont d’ailleurs l’occasion pour l’auteur de se perdre dans une démesure qui rajoute beaucoup au côté décalé de l’histoire.Pour une série courte (quatre tomes), c’est exactement ce qu’il faut. C’est un manga dans lequel on rentre vite, ça tape fort et on se bidonne !Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Yagyû Tayuka, trad. Rodolphe Gicquel – Memesis – Kana – 9782505076254 – 5,45 €