Murciélago : une meurtrière pour traquer les psychopathes

Lucie Ancion

Après avoir tué 715 personnes, Kuruko Kômori devait passer sur la chaise électrique. Mais après un petit test psychologique, le gouvernement japonais décide finalement de la garder pour aller éliminer les psychopathes dangereux. Et elle ne va pas faire dans la dentelle. Son assistante, qui lui sert de secrétaire et de chauffeuse, est encore en collège. Hinako Tozakura est terriblement innocente et en même temps dotée d'un mental d'acier et d'un GPS intégré. Leurs seuls points communs sont peut-être leur indifférence aux situations atroces et leur taille de bonnet surréaliste.À la poursuite d'un ancien catcheur complètement drogué, invitée pour une soirée dans un manoir plus que louche, à la recherche d'un plan cul sur un site de rencontre… Les intrigues sont un peu classiques, mais la série les prend parfaitement au second degré. Kuroko vous embarque dans son quotidien plein de sang et de grosses paires de seins, avec son humour et ses railleries habituelles. Un régal (à réserver à un public averti) !Kuroko est une espèce de Sebastian, de Black Butler, au féminin (sauf qu'elle, ce qu'elle aime, c'est les femmes à grosse poitrine et pas les chats) avec autant d'expressivité que Saitama. Le thème de « débarrasser le Japon des monstres de l'espèce humaine » ou de « pas de droits de l'homme pour les psychopathes » est récurrent d'une affaire à l'autre et assez intéressant à étudier.Les méchants ont une propension démesurée à démembrer mais Kuroko paraît tout à fait invincible avec ses techniques de corps à corps surhumaines et sa propension à esquiver les balles après qu'elles aient été tirées. Entre sa classe de tueuse, ses remarques sarcastiques permanentes et son désir d'obtenir un rencart avec la moindre créature féminine qui croise sa route, on ne peut qu'aimer Kuroko. À partir de là, l'intrigue remplit bien sa fonction de second plan. À l'humour et aux personnages de nous faire accrocher d'un tome à l'autre.Pour les fans de Yuri qui cherchent autre chose qu'une histoire de lycée de filles, Murciélago est un must à condition d'être préparés à affronter des scènes super trash avec des boyaux qui coulent et des bras en moins. Le dessin peut-être un peu trop dense pour qu'on puisse toujours comprendre ce qu'il se passe, mais la personnalité mordante et excentrique des deux héroïnes et même de presque tous les personnages, combinée à un humour complètement décomplexé, nous régale.Yoshimura, Kana, trad. Nicolas Pujol - Murciélago - Ototo - 7,99 €tome 1 - 9782377171545tome 2 - 9782377171552tome 3 - 9782377171590 (à paraître 20/02)tome 4 - 9782377172023 (à paraître 17/04)