Nos précieuses confidences : disputes sur un banc

Le cadre est celui du lycée mixte Heiwadai, au printemps. Nozomi est une des plus belles filles de sa classe, mais tout ce qui l’intéresse, c’est de s’éclipser pendant les pauses pour aller observer Azuma, jusqu’au jour où elle ose lui déclarer son amour sur le banc du quai de la gare. Azuma, lui, est d’une beauté froide et s’attire toujours des ennuis parce qu’il est trop honnête avec les filles qui veulent lui parler. Mais en fait, au fil des jours, les deux protagonistes vont surtout devenir conseillers l’un pour l’autre (puis pour les élèves dépités en amour) et concurrents de débat sur les clichés et les attentes liés aux deux sexes.Chaque chapitre se déroule après l’école, sur ce même petit banc, dans une ambiance calme et poétique. La répétition de ce décor frais et épuré renvoie l’impression d’un rêve récurrent, d’un quotidien que rien ne pourrait venir bouleverser. Ceci étant couplé à des personnages flamboyants dans leurs disputes et à des situations d’un comique burlesque, on obtient un mélange unique et très addictif. Bercés par de très beaux dessins au trait fin, on se déconnecte tout à fait de notre réalité pour se laisser absorber dans les échanges de Nozomi et d’Azuma.On a affaire une auteure déjà confirmée du shôjo, Robico, qui nous a livré Le garçon d’à côté. Elle revient en force avec cette nouvelle série qui semble partie pour durer (la publication d’au moins cinq autres tomes est prévue). Avec toujours une potentielle romance comme petit piment qui nous tient accrochés, la série va s’étendre dans les prochains chapitres pour nous faire découvrir de nouveaux personnages, et aussi quelques recoins du lycée (le décor, comme l’intrigue, progresse à petits pas pour nous laisser le temps de savourer). Quant aux personnages, en plus d’être aussi compatibles qu’opposés, ils nous font franchement rire mais sont aussi très attachants dans leur faiblesse.En bref, Nos précieuses confidences est plaisant et addictif. On rit franchement et on n’oublie pas si facilement ses deux héros. Le manga recèle un bon tas de clichés de genre, mais exploités de façon à devenir grotesques. Il vous apportera à coup sûr une petite dose de fraîcheur pour la fin de l’été.Robiko, trad. japonais Laetitia Aya-Citroën – Nos précieuses confidences - Pika - 9782811635220 – 6.95 €