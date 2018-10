Par-delà les âges du temps, Emanon se souvient

MANGA - À la fin des années 1960 au Japon, un étudiant, amateur de science-fiction, prend un ferry pour rentrer chez lui, fuyant une énième déception amoureuse. Lors de cette traversée nocturne, il rencontre une jeune fille mystérieuse, fascinante et bohème. Elle lui dit se prénommer Emanon, anagramme de « no name ». La complicité entre eux est immédiate et le dialogue s’instaure rapidement.











Au fil de leurs confidences, elle ne tarde pas à lui faire une curieuse révélation : ses souvenirs semblent remonter à l’apparition de la vie sur Terre...



En adaptant une nouvelle de l’écrivain Shinji Kajio, si populaire au Japon qu’elle engendrera nombre de romans mettant à nouveau en scène Emanon, Kenji Tsuruta réussit à créer une ambiance mélancolique et poétique autour du récit de cette rencontre fugace, empreinte de fantastique.



Le trait fin et détaillé du dessinateur offre un cadre réaliste, au travers de magnifiques décors, qui contribuent grandement à l’instauration de cette ambiance si particulière, véritable force de ce manga. Les personnages ne sont pas en reste et s’avèrent particulièrement expressifs. Le travail graphique effectué sur le personnage d’Emanon impressionne, et le lecteur s’abandonne sans effort à son charme envoûtant.



Le récit est court, mais on y revient plusieurs fois avec plaisir, tant il invite aussi bien à la réflexion (autour de l’évolution, de la mémoire, du temps qui passe...) qu’à la contemplation, pur plaisir visuel. Après L’Ile errante que l’on avait déjà particulièrement apprécié et dont on attend la suite avec impatience, on se réjouit que Ki-oon, au travers de sa collection Latitudes, offre une place de choix à Tsuruta.



On salue d’ailleurs le travail de cet éditeur, qui nous gratifie de superbes éditions françaises, écrins à la hauteur du talent d’un auteur aussi rare que précieux, que l’on ne peut que vous encourager à découvrir.



Laurent Buatois,

La Mandragore (Chalon-sur-Saône)











Shinji Kajio (scénario), Kenji Tsuruta (dessin), trad. Géraldine Oudin - Souvenirs d’Emanon - Ki-Oon - 9791032702260 - 15€