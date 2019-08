Père attentionné et ex-yakuza au foyer : la voie du tablier

< >



Ndlr : petit bonheur ne venant jamais seul, le tome 2 arrive le 31 octobre prochain

Cuisiner des bentôs mignons, aller faire les courses, faire le ménage/vaisselle/lessive avant que madame soit rentrée du boulot, croyez-moi ou pas, c’est la nouvelle vie qu’a choisi Tatsu « l’immortel » !Alors évidemment, ces deux mondes paraissent diamétralement opposés, et pourtant il fera tout pour réussir dans sa nouvelle vie.Même si ses anciens collègues veulent le récupérer, car c’était quand même un sacré atout. Même si ses anciens ennemis cherchent à l’assassiner vu qu’il a l’air « ramolli ». Même si avec une gueule pareille, on ne peut pas passer inaperçu.Tatsu est un homme nouveau et il le restera ! Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas autant marré en lisant un manga. Vraiment. Ce manga est un coup de génie.L-I-S-E-Z LE ! Si. J’insiste.Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Kousuke Oono, trad. Rodolphe Gicquel – La voie du tablier T.1 – Kana – 9782505076698 – 5,95 €