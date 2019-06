Poisons, la dure réalité d’une école en Chine

Lili Zhang fait partie des moins bons élèves de sa classe de CM2. Elle va devoir avoir des cours de soutien, ce qui est un poids financier pour sa grand-mère qui doit l’élever depuis que sa génitrice l’a abandonnée. Dans sa classe, personne ne veut s’approcher de Lili à part Xiaoyin, qui la maltraite.Terriblement isolée, Lili ne peut pas faire grand-chose à part se parler à elle-même et rêver de partir à la recherche de sa mère. Elle va cependant tenter de régler ses problèmes d’une manière bien plus affreuse qu’elle ne le réalise. Et quand elle commence seulement à se rapprocher de sa professeure, sa vie bascule tout à fait.L’histoire s’inscrit dans la réalité de la Chine du Sud, des campagnes où il n’y a que quelques petits magasins et une vieille école. Une mine abandonnée, des déchetteries où les familles pauvres vont fouiller pour trouver à manger. Des champs et à part ça, aucun travail. C’est pour ça aussi que les parents de Lili et de ses petites sœurs les ont abandonnées. Et puis cette société chinoise crue, directe : ces enfants méchants, une pression constante, même pour entrer au collège.Grand format couleur, Poisons se lit aisément et d’une traite… On pénètre dans son ambiance de soleil couchant et de vieille salle de classe tout de suite. Il y a une vraie atmosphère dans les dessins doux et arrondis. Les visages sont lumineux, et on est encore plus surpris de découvrir la méchanceté des propos qui s’échangent. Il suffit de tourner une page pour que la calme et douce Lili devienne menteuse manipulatrice, et par là… terriblement effrayante du haut de ses onze ans.Le travail sur l’angoisse porte ses fruits : la peur s’installe lentement, avec des ombres, des regards presque paranormaux, des retours sur le passé, et puis du sang.Le dessin accentue aussi les détails qui nous permettent de basculer de l’autre côté et dans l’intériorité de Lili : sa façon de se ronger les ongles (presque poétique), et ses multiples démons intérieurs.Golo Zhao, inspiré par une histoire découverte un jour dans le journal, nous livre ici une œuvre plus profonde qu’il n’y paraît. L’intrigue se déroule avec un parfait naturel. Ce qui fait son intérêt est aussi le fait que l’on puisse l’analyser à plusieurs niveaux – du point de vue des enfants comme des parents démunis.Pour les habitués des mangas, l’histoire a cependant un côté très bref qui est un peu décevant : l’évènement central met un peu de temps à arriver sans qu’une véritable action se produise avant, et une fois passé, l’histoire s’achève, on quitte les personnages. Quelque chose dans la mise en place donne l’impression qu’on est embarqués dans une nouvelle série thriller où chaque tome va nous révéler plus sur le passé ou l’avenir, nous révéler un crime atroce…Eh bien non. On ne peut que difficilement échapper à cette petite pointe de déception.Cependant la force de Poisons reste d’aborder brièvement, mais avec brio une foule de thèmes : la pression sur les enfants (qu’elle vienne des adultes et d’eux-mêmes), les difficultés économiques des habitants d’une campagne oubliée, le harcèlement scolaire et l’innocence cruelle des enfants, et même l’espèce de paradoxe qui habite la société chinoise – mais qui fait écho à la nôtre.Le livre est bien complété par un cahier de bonus à la fin : une interview de l’auteur où il nous explique sa démarche et une postface précisant le contexte des « enfants abandonnés », dommages collatéraux du modèle de développement chinois.Golo Zhao – Poisons - Pika Graphic – 9782811642440 – 18 €