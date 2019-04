Protéger les livres, c’est protéger le monde

Orphelin et sans ressources, Shio n’a rien pour lui. Son teint pâle, ses cheveux blonds et ses oreilles pointues font de lui le bouc émissaire de la ville. Élevé par sa sœur ainée qui se tue à la tâche pour l'envoyer à l’école, il peine à se faire des amis. Il trouve refuge dans la littérature espérant un jour visiter Afshak, la ville des livres. Perdu dans les récits de piraterie, il se rêve aventurier. Pourtant victime de son apparence, il n’est pas non plus le bienvenu dans l’établissement. Mais tout change le jour où les Kahunas, employées de la bibliothèque centrale Afshak, arrivent en ville.Bibliothécaires au charisme hors du commun, elles sont chargées de veiller à la bonne tenue de leurs succursales à travers le territoire. Se liant d’amitié avec l’une d’elles, Shio prend conscience que sa destinée est ailleurs, qu’il peut voir plus grand. Nouvellement au fait de la véritable puissance des mots, il est prêt à son tour à en devenir le défenseur, promoteur et protecteur des livres. Après des années à avoir attendu que le héros de ses récits favoris vienne le chercher, c’est décidé, il deviendra l’auteur de sa propre aventure, de sa propre destinée.Composé comme un prologue, le premier tome de Magus of the Library prends le temps d’explorer et d’exposer tous les codes d’un nouvel univers haut en couleur. Les décors et costumes sont chargés de détails qui nourrissent l’ambiance résolument orientale. Porté par des traits fins et des graphismes percutants à l’image de la série Bride Stories ou encore l’Atelier des Sorciers, les premiers chapitres nourrissent l’imagination du lecteur quant aux nombreuses aventures, aux différents mondes et cultures qui attendent les personnages.La mangaka nous ouvre les portes d’un monde intrigant et envoûtant, annonçant une épopée fantastique à travers les livres et leurs histoires (dans tous les sens du terme) qui se laisse deviner en filigrane dès les premières pages. Avec la sensibilité et la délicatesse qu’on lui connaît, elle donne également vie à des personnages tout en relief et en profondeur. Un scénario rythmé tissé par et pour des personnages forts, on a tôt fait de se laisser emporter par ces bibliothécaires hors du commun.Dédié à tous les amoureux des livres et de la lecture, Magus of the Library est aussi une mine d’informations pratiques. Histoire du livre, procédés de restauration, plaidoyer pour la lecture, à travers les Kahunas, les bibliothécaires sont enfin les héroïnes qu’elles méritent d’être. Riches de compétences et de savoirs, elles savent instruire les curieux, prendre soin des ouvrages, mais aussi se battre pour le savoir et la défense des opprimés. Car ici, une fois leur pouvoir matérialisé, ce sont les textes les véritables héros, la raison d’être de ce manga.Mitsu Izumi, trad. Géraldine Oudin - Magus of the Library - Ki-oon - 9791032704677 - 7,90€