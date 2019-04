Quenotte et le monde fantastique : la Terre est une dent creuse!

La surface est un rêve et l’eau une ressource précieuse qui suscite guerres et convoitises. De l’île des plantes jusqu’au grand sage Tuniit, les deux amis vont vivre une épopée mouvementée. Tout à tour aidant une petite plante à s’imposer, devenant accros à un jeu vidéo dont ils matérialisent l’héroïne, puis s’improvisant membres d’un gang, Biko et sa dent garde du corps vont poursuivre leur quête d’aller découvrir une vraie belle femme à la surface.Quenotte aime Biko plus que tout et surtout étant en pur émail, il est quasi indestructible…En parallèle, on suit les tensions liées aux êtres qui tentent de rejoindre la surface et la mission de Kuma pour tous les détruire. Nous découvrons aussi progressivement l’histoire des guerres qui ont détruit la capitale et tué le créateur de Kuma. Et les mystères encore non dévoilés du monde, l’arrivée potentielles d’humains dans l’histoire et les indices sur la nature exceptionnelle de Biko sont très prometteurs pour la suite. (A noter que le titre original, Fantasy World, ne place pas spécialement Quenotte en personnage principal).Le monde sous la surface est riche d’îles et de grottes, il semble infini (en tous cas de très nombreux recoins restent à explorer dans les prochains tomes). Il est surtout fait de couleurs et de formes qui laissent toute la place à l’imagination (le repaire des brigands est un grand parallélépipède…), ce qui crée une ambiance spéciale et laisse beaucoup de place pour se projeter, un peu comme dans l’anime Kaiba.Le dessin aussi est assez conceptuel, rappelant un peu Adventure Time ou Steven Universe…Libre à chacun d'aimer ou pas. Le voyage est surtout l’occasion de plein d’expériences de la vie (la question de la solidité de l’amitié, du courage, de l’addiction, mais aussi de la violence physique) qui en font une lecture pour presque tous les âges.On rit aussi : l’auteur nous propose sa délicieuse petite version de comment la rumeur des aliens s’est déclenchée sur la Terre.Quant aux personnages, ils forment une riche ménagerie de tous les gabarits et de toutes les personnalités possibles ; ils changent de caractère, de forme, et ils nous intriguent. En tous cas, ils ne sont pas en reste et ils peuvent être aussi irritants qu’attachants.Et bien sûr on se plaît à découvrir la créature collectionneuse des objets de la surface, tout comme la fille du jeu de dating devenue vivante. À travers ces personnages, nous sommes aussi amenés à nous interroger sur ce qui fait d’une créature un être digne d’avoir des droits (car personne n’est humain dans le Monde Fantastique). Chacun a été bafoué et voudrait s’affirmer.Un manga inattendu, riche, coloré et vivant donc, qui se lit facilement et nous perturbe de plus en plus à mesure que nous nous y enfonçons. De belles aventures en perspectives pour une saga qui n’échappe pas à la règle du « attention, votre personnage préféré va potentiellement mourir ou être gravement blessé à la prochaine étape ». Car malgré le dessin en apparence innocent, la violence a aussi sa place dans le monde souterrain.Un manga couleur, grand format et inclassable, rempli de rêves et de voyages. Un drôle de monde qui vous attend à bras ouverts !Ryo Hirano - Quenotte et le monde fantastique - Casterman - 9782203155268 - 23,95 €