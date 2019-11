Sexy Cosplay Doll : fabriquer des poupées, comme tous les ados

Grosse surprise pour lui lorsque la plus belle fille du bahut le surprend en pleine utilisation de la machine à coudre du lycée et qu'en plus elle lui demande de l'aider à concevoir une tenue pour sa passion : Le Cosplay !Alors autant être clair pour commencer, ce n'est pas le manga de l'année, mais on se laisse très facilement piéger !C'est mignon, on se marre bien, c'est sexy à en mourir, et le combo fonctionne ! On se plait à découvrir ces jeunes gens que tout oppose se rassembler sur une passion commune avec toute la maladresse possible. On s'amuse à voir leur relation évoluer avec tendresse et timidité.Le but n'est pas forcément d'en faire un shôjo, mais on frétille d'impatience à imaginer ce qu'il pourrait se passer. On est jamais déçu mais souvent surpris !Si vous voulez un instant détente, rire un bon coup et profiter de dessins sexy sans être vulgaires, Sexy Cosplay Doll est fait pour vous !En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Shinichi Fukuda, trad. Aline Kukor - Sexy Cosplay Doll T1 - Kana - 9782505076759 - 7.45€