Shino ne sait pas dire son nom : un manga touchant

Le sentiment de différence aussi, quand une action qui semble si simple voir banale, devient une épreuve insurmontable. Il y a bien cette fille qui semble seule elle aussi, peut-être pourraient-elles se rapprocher ?Avec ce One-Shot, Shuzo Oshimi continue d’explorer le thème de l’adolescence, et pas dans sa partie la plus joyeuse. À travers le personnage de Shino, on se prend à lutter avec ce bégaiement qui empêche toute relation sociale. On se réjouit de ses réussites, on pleure ses échecs.Tout cela est amplifié par le dessin toujours aussi expressif de l’auteur. Ce manga est touchant. Il montre une réalité cruelle, mais qui sait garder de l’espoir pour peu que l’on sache saisir sa chance !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Shûzô Oshimi, trad. Sébastien Ludmann – Shino ne sait pas dire son nom – Ki-oon – 9791032706015 – 7,90 €