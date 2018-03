Sorciers et sorcières, à vos plumes

La série nous présente Coco, une jeune fille qui mène une vie normale quand elle découvre un beau jour qu’elle est capable de pratiquer la magie… ça vous rappelle quelqu’un ? Et pourtant la ressemblance avec le sorcier de J.K. Rowling s’arrête là.

Dans l’Atelier des Sorciers, la magie est partout et connue de tous, mais ses outils eux, restent un secret jalousement gardé par l’élite de cette société composée de magiciens et magiciennes. Seulement, quelques secondes de curiosité permettent à Coco d’en découvrir le mystère, et ce, à ses dépens.

Dans cet univers, savoir c’est pouvoir. La magie n’est pas un don inné, mais bien une science, qui s’étudie et se pratique, sans relâche. Alors quand les portes-plume remplacent les baguettes et que les formules magiques font place aux cercles calligraphiés, bienvenue dans le monde sans pitié de l’Atelier des Sorciers.

C’est l’illustratrice free-lance Kamome Shirahama, diplômée des beaux-arts de Tokyo et connus pour sa participation dans certains titres de comics Marvel (Doctor Aphra, comics dérivé de l’univers de Star Wars) et DC (Batgirl) qui se charge à la fois du graphisme et du scénario.

Porté par des planches incroyables mêlant Art Nouveau, Art Déco et manga traditionnel, le lecteur découvre un univers fascinant et une héroïne attachante et pleine d’énergie qui ne mesure pas encore toute l’ampleur du complot dont elle est l’épicentre.

On rappellera également que Kamome Shirahama sera présente en dédicace lors du salon Livres Paris du 16 au 18 mars prochain. Vous pourrez également admirer les planches préparatoires à la librairie Bulles en Tête du 16 au 23 mars dans le 17e arrondissement de Paris.

Et si la couverture suffit à vous séduire, on retrouvera en simultanée de la sortie du tome un, une édition collector comprenant une jaquette exclusive et un mini-artbook inédit au prix de 10,95 €.