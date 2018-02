Spiritual Princess, yôkaï en pagaille

Trois fois récompensé au Japon, les lecteurs français peuvent, depuis le 17 janvier dernier, découvrir Spiritual Princess. Terminée en 12 volumes, c’est la première série longue traduite en français de Nao Iwamoto.

Publiée chez Kazé, l’intrigue nous embarque à la découverte d’un pan de la spiritualité japonaise à travers les yôkaï, créatures surnaturelles du folklore japonais. Notre héroïne, Akihime est la fille de l’un d’entre eux, un tengu, demi-dieu de la montagne.

À la croisée des chemins et à l’image du Japon, la jeune femme va devoir composer au quotidien entre ses obligations traditionnelles et son désir de modernité. En effet, la jeune princesse semble plus intéressée par ses amourettes de lycée appartenant au monde des humains que par son destin de demi-déesse en devenir au grand damne de Shun, son ami d’enfance.

Bien que la romance soit pour l’instant très superficielle, la manière d’y mêler le folklore mythologique encore très présent dans le quotidien d’adolescents d’un Japon plus rural apporte un vrai plus à la narration. Le travail de traduction ajoute une valeur didactique pleine de charme à la lecture, livrant au lecteur la vision ambiguë des Japonais sur certaines de leur divinité.





Mais les sentiments de la jeune fille promettent de prendre une toute nouvelle tournure lorsque Takeru, le camarade de classe qui occupe ses pensées, se révèle harcelé par un esprit dont elle semble capable de le protéger...

Prix Flower Comic en 2004, lauréat de la 55ém édition du prix meilleur shôjô au Grand Prix Shogakukan en 2009 et plus récemment récompensé par le prix des libraires en 2017, c’est maintenant aux tours des férus de manga francophones de découvrir cette belle histoire. L’éditeur a annoncé déjà annoncé le tome deux pour le 14 mars 2018 et le tome 3, deux mois plus tard.











Nao Iwamoto (traduit par Anaïs Koechlin) – Spiritual Princess – Éditions Kazé – 9782820331892 – 6,79 €