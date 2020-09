Spy x Family : improbable et drôle, un pur bonheur

Un univers prenant, des personnages addictifs

Incontournable, et pour de bonnes raisons

Dans une pseudo-Allemagne de la Guerre Froide, l’Est et l’Ouest se livrent une guerre de l’information. Twilight est le meilleur espion de l’Ouest. Ne comptant que sur lui-même (et sur son loufoque informateur Franky), il est surentraîné et sait changer de visage en quelques minutes à peine. Mais la mission qu’on lui confie est un peu particulière : il doit s’infiltrer dans une école très prestigieuse au complexe examen d’entrée. Voilà qu’il va devoir se trouver, en moins d’une semaine, un enfant et une femme. En se précipitant à l’orphelinat, il est loin de se douter qu’il va tomber sur une gamine télépathe…On se situe dans un monde a priori très sombre, où la police contrôle de près les citoyens et où une guerre se déroule. Sauf qu’en fait, le cadre est très fantaisiste, et part souvent en burlesque. Il y a de très brèves scènes de combat qui sont absolument magnifiques, d’un dynamisme à couper le souffle – en une seule très grande case, Twilight assomme un agent d’un coup de chaise.Mais la force principale de ce manga reste ses trois personnages principaux, bien moins clichés qu’on ne pourrait l’imaginer. Ils sont uniques, plein de caractère, à la fois sexy et mignons, et leur alchimie vous fera fangirler/fanboyer toute la journée. L’espion-héros est très classe, mais le plus délicieux, c’est quand il devient un papa malgré lui. La maman est en fait une tueuse en série (en talons aiguilles) naïve pour tout ce qui ne concerne pas le meurtre, drôle par son décalage et son souci de bien faire. Et surtout, il y a Anya, la petite télépathe de six ans qui panique dès qu’elle entend son papa penser « ennemi », qui veut être espionne comme dans son dessin animé, et manger des « cahouètes ». Orpheline, elle va faire de son mieux pour ne pas se faire abandonner après la mission. Ces personnages à dix milles kilomètres de la réalité accumulent les gaffes, et leurs interactions vont feront à la fois fondre le cœur et rire à haute voix.Amateurs de mangas touchants et loufoques sur les familles improbables (comme Miss Kobayashi’s Dragon Maid), voici votre nouvelle drogue. Pour les autres, Spy x Family s’annonce d’ores et déjà comme un incontournable. Le peu déjà publié fait un carton au Japon et la série a gagné le prestigieux prix « Kono Manga ga Sugoi » en 2020.Avec chaque chapitre qui présente un nouvel objectif pour nos héros, on n’a pas le temps de s’ennuyer. Surtout, voir comment leur relation va évoluer nous incite à tourner fébrilement chaque page. Et il est tout aussi délicieux de voir la façon dont chaque membre va s’y prendre pour continuer à cacher son secret aux autres… Vraiment, la formule fonctionne à merveille. Pour couronner le tout, le dessin est d’une éblouissante précision. Les muscles saillent dans les scènes d’actions, mais quelques traits suffisent à nous faire comprendre toute la tristesse d’Anya ou l’étonnement des passants dans la rue. Chaque personnage secondaire est plein de vie et on peut se perdre dans les beaux décors et les rues finement remplies d’inconnus.En bref : Spy x Family est un mix délicieux d’aventure prenante (avec des combats brefs mais exceptionnels), de situations à se tordre de rire, et de moments mignons à en hurler. Avec en prime deux héros sexy et baddass, un homme et une femme. Et tout ça forme un combo addictif pour tous les goûts.Endo Tatsuya – Spy x Family, Vol. 1 - Kurokawa – 9782380710243 – 6.90 €