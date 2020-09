The Killer Inside : le fils du meurtrier a des problèmes de mémoire…

Eiji a vingt ans et rêve de pécho. Il a l’air d’un étudiant tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Mais son passé cache un lourd secret : il est le fils de LL, le terrible tueur en série qui torturait des prostituées pendant des heures avant de les démembrer. LL s’est suicidé en annonçant qu’il reviendrait, et avait fait grand bruit dans les médias. Ce qui n’a pas aidé le jeune Eiji, régulièrement moqué et brimé par ses camarades en grandissant dans sa famille adoptive.Mais voilà qu’il se réveille un matin avec la plus belle fille de la fac dans son lit. Il n’a aucun souvenir de lui avoir déjà parlé, ni de ce qu’il a fait ces trois derniers jours. Mais il faut bien croire qu’ils sortent ensemble… En même temps, sa chambre est remplie d’argent de provenance inconnue. Et dans son quartier, la police a retrouvé le corps massacré d’une jeune femme. LL serait-il de retour ?Ainsi commence un thriller particulièrement mystérieux où nous naviguons autant dans l’inconnu que le personnage principal. De pages en pages, le mystère s’épaissit encore, jusqu’à nous tenir en haleine et éveillés la nuit.Les personnages sont assez ordinaires, mais la façon dont ils sont dépeints au fil de l’intrigue les rend particulièrement sympathiques. La petite amie d’Eiji est un amour et Eiji lui-même a beau être un idiot, les grimaces qu’il tire quand il est désarçonné sont poilantes.Le dessin est assez cru : le gore n’est pas masqué (préparez-vous à voir beaucoup de doigts coupés) et les femmes sont dépeintes comme des objets, puisque nous vivons dans la tête d’un jeune homme un peu obsédé sur les bords (on notera que comme Eiji passe pour un abruti à ne penser qu’à ça, le manga ne lui donne pas raison en soi). The Killer Inside n’est pas qu’horrifique et palpitant : on rit aussi par moments.L’intrigue, en tous cas, est prenante. Plus on avance et moins on comprend, les interrogations semblent n’avoir aucune réponse rationnelle… Et malgré un scénario impliquant des personnalités multiples, on ne sombre absolument pas dans le cliché. L’œuvre est sans conteste un bon apport aux rayons des mangas d’horreur. Ce qui est sûr, c’est que vous serez pris par le malaise et le danger qui s’installent au fil des chapitres. Et qu’au bout du compte, après ce premier tome atrocement intriguant, vous aurez besoin de la suite.Shota Ito et Hajime Inoryu, trad. Alex Ponthaut - The Killer Inside - Ki-Oon seinenVol 1 – 9791032705667 – 7.90 €Vol 2 – 9791032706152 – 7.90 €(À paraitre 1er octobre) Vol 3 – 9791032706916 – 7.90 €