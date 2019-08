Un héros à la maison : père et meurtrier à mi-temps

extraits.kurokawa.fr/My_home_hero/files/assets/common/downloads/publication.pdf





Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées







Naoki Yamakawa ; Masashi Asaki ; trad. Fabien Nabhan – My home hero T.1 – Kurokawa – 9782368526736 – 7,65 €

T.2 – 9782368527238

T.3 – 9782368527382

T. 4 – 9782368527450 Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Naoki Yamakawa ; Masashi Asaki ; trad. Fabien Nabhan – My home hero T.1 – Kurokawa – 9782368526736 – 7,65 €T.2 – 9782368527238T.3 – 9782368527382T. 4 – 9782368527450

« Je ne suis qu'un pauvre type qui aimerait pouvoir se dégonfler au point de disparaître... » Un thriller sous tension, une intrigue haletante, un scénario où s'enchainent ruses, tromperies et dissimulations entre une famille des plus banales et un gang plus que dangereux de yakuzas.Tetsuo est un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seule. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit. Sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille. Mais pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte...Yamakawa Naoki nous livre un polar noir tout en y reflétant un portrait réaliste de la société japonaise avec un cynisme à vous glacer les sangs ; une chose est sûre My Home Hero bouscule les codes du genre !