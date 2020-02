Valkyrie Apocalypse : Dieux vs humains dans l’arène

Drôle et épique

Les dieux (toutes religions polythéistes confondues), réunis dans le ciel et en proie à l’ennui, votent pour mettre fin à l’humanité. C’est alors qu’intervient la belle Brunehilde, aînée des Valkyrie – en provoquant les dieux, elle les incite à déclarer le Ragnarok. Un tournoi en 13 manches entre dieux et humains, avec la victoire des dieux comme condition nécessaire à l’apocalypse.Et si jamais les humais gagnent – rires de l’assemblée – ils obtiendront un millénaire de répit. Mais Brunehilde, que sa condition de Valkyrie, divinité mineure et souvent rabaissée au rang d’humaine, conduit à préférer les mortels, est bien décidée à les aider à obtenir la victoire… Ce premier tome est consacré à la mise en place et au déroulement du premier combat, Thor contre Lü Bu, légendaire guerrier et conquérant de la Chine.Entre les scènes du déroulé de la bataille en elle-même, sont intercalés des flash-backs nous précisant le passé des personnages ou de quelle façon ils ont pu obtenir leurs armes, le tout sur le même principe de melting-pot religieux, historique et mythologique de diverses origines, sur un ton léger et banalisé.Le tout n’en reste pas moins délicieux – Shiva débat aux côtés de Vénus, et chacun lance des piques et est magnifiquement rapporté en style manga. Les personnages sont ainsi nombreux, variés et hauts en couleur. D’un tome à l’autre, les combattants vont se succéder et le suspense des batailles augmenter. Les différents champions sont teasés dès la fin de ce premier volume : accrochez-vous à Valkyrie Apocalypse et vous pourrez voir les divins Poséidon, Bouddha, ou encore Anubis, affronter… Adam, Jack l’Eventreur, ou encore Nostradamus, pour n’en citer que quelques-uns.Si les combats sont nombreux et avant tout une question de gros muscles, l’humour n’est pas en reste, comme on l’a dit, avec nombre de petits personnages farceur ou peureux pour venir contrebalancer le tout. Mais surtout, d’un coup porté à l’autre, les retournements se succèdent, par le biais d’armes divines et d’artefacts cachés.Valkyrie Apocalypse est ainsi riche, surprenant, et bien documenté, mieux qu’il n’y paraît – c’est ainsi l’occasion d’en apprendre un peu sur des grands hommes (héros de la culture asiatique que le lecteur francophone ne connaît pas forcément) comme sur les grandes mythologies (avant tout nordiques).Ce manga est à recommander à tous les appréciateurs de mythologie et/ou de lutte. On est face à un beau crossover bien fourni en clins d’œil et toujours divertissant. C’est également idéal pour tous les fans des films Thor de Marvel, et de l’Attaque des titans : ce premier tome offre des scènes très similaires aux moments les plus emblématiques de ces deux séries.Shinya Umemura & Ajichika, trad. Alex Ponthaut - Valkyrie Apocalypse - Ki-Oon Seinen -Vol.1 - 9791032704813Vol.2 - 9791032705032Vol.3 - 9791032705681à paraître mai Vol.4 - 9791032706251