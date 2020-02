1,25 million $ pour préserver un libraire-éditeur centenaire du Québec

À l’époque de cette transaction, l’objectif était de permettre que le libraire-éditeur demeure un acteur québécois. 18 années plus tard, ce ne sont plus les soutiens du Fonds d’investissement de la culture et des communications (FICC) ni de la SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) qui viennent en aide à la société.Dans un communiqué, on apprend en effet que la structure, fondée en 1909, et qui est aujourd’hui dirigée par la troisième génération de la famille Wilson a perçu 1,25 million $ CA d’Investissement Québec.De la sorte, l’actuel PDG, Claude Wilson, conservera son poste au conseil d’administration et deviendra conseiller auprès des investisseurs.« Grâce à la vision et à la détermination de son équipe de direction, et avec l’arrivée de nouveaux actionnaires dynamiques et ambitieux, Wilson & Lafleur est en excellente position pour propulser ses activités encore plus loin », indique Guy LeBlanc, PDG d’Investissement Québec.« Nous sommes heureux de soutenir ces jeunes entrepreneurs et de contribuer au développement d’une PME qui brille par sa compétence et la qualité de son service. »À l’actionnariat entrent donc Pierre Couillard, Magalie Tremblay-Piché et Cynthia St-Pierre, poursuivant l’action menée par l’entreprise.