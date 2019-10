1,6 million de livres autopubliés aux États-Unis en 2018 - ou presque

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En 2013, seuls 461.438 ouvrages autopubliés obtenaient un ISBN attribué par Bowker : 5 ans après, ce chiffre s'élève à 1,6 million, soit autant de livres autopubliés et enregistrés. « Cette tendance devrait se poursuivre alors que la qualité de nombreuses œuvres autopubliées vient concurrencer celle de titres publiés de manière traditionnelle », souligne Bowker dans un communiqué.Dans le détail, la tendance profite évidemment à un acteur, Amazon, qui propose la majorité des titres autopubliés aux États-Unis. CreateSpace, l'un des services d'Amazon adressé aux auteurs autopubliés, a ainsi porté pas moins de 1,4 million de titres imprimés, en 2018, contre 187.846 en 2013, soit une croissance de 654 %.Viennent ensuite Smashwords, qui affiche un nombre d'ouvrages autopubliés au format numérique en baisse, avec 71.969 titres en 2018 contre 85.500 en 2013, et Lulu Press, qui a abondé 67.477 ouvrages en 2018 contre 74.787 en 2013. Ces données, cette fois, portent à la fois sur les ouvrages imprimés et numériques.La domination d'Amazon est donc à peu près certaine sur le marché de l'autoédition, depuis longtemps courtisé et développé par le géant de la vente de livres. D'ailleurs, les données de l'autopublication numérique chez Amazon n'ont pas été compilées par Bowker, laissant Smashwords en première position pour ce format, par défaut.Un autre acteur apparait à plusieurs reprises dans les tableaux de Bowker : Author Solutions, en multipliant les filiales et services, a pu participer à la mise sur le marché d'environ 30.000 ouvrages en 2013, mais ce chiffre a diminué de moitié en 2018. Pionnier dans la vente de services aux auteurs indépendants — parfois au prix de quelques polémiques —, Author Solutions plie aussi face aux solutions d'Amazon.Pour finir, si les données de Bowker fournissent un panorama général de l'autoédition, celui-ci est considérablement biaisé : l'ISBN n'est obligatoire que pour les ouvrages imprimés, et facultatifs pour les livres numériques. Autrement dit, les chiffres sont des estimations potentiellement très basses du marché réel de l'autoédition...Le rapport de Bowker est accessible ci-dessous en intégralité.