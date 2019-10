1,8 milliard d'euros pour Fnac Darty au troisième trimestre 2019

(photo d'illustration, Víctor Izquierdo Pérez, CC BY-ND 2.0)

Les 9 premiers mois de l'année 2019 font état d'une croissance du chiffre d'affaires du groupe de 2,3 % en données comparables, à 5,1 milliards € (3,9 milliards € pour la France et Suisse, 465 millions € pour la péninsule ibérique et 715 millions € pour le Bénélux).« Dans un contexte de marché de la distribution toujours complexe et d’un environnement concurrentiel intense, nous réalisons à fin septembre une croissance de +2,3 % en données comparables, supérieure à nos marchés. Cette performance repose sur notre agilité commerciale qui nous permet de gagner continuellement des parts de marchés », assure Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.Sur tous les territoires où le groupe est présent, la croissance est au rendez-vous, indique le groupe, en particulier dans la zone Bénélux (+ 9,5 %). Les « produits éditoriaux » ont bénéficié de l'intérêt pour le livre en cette période de rentrée littéraire, mais aussi de la mise en place d'un service de retrait d'un ouvrage en une heure dans l'ensemble des magasins Fnac de France. Outre la France, les bonnes performances du livre sont également remarquées au Portugal.Si l'intégration de Nature & Découvertes a occupé l'attention ces derniers mois, les échanges entre Fnac et Darty se poursuivent : au cours du trimestre, 2 magasins Fnac ont ainsi accueilli un espace Darty, tandis que 4 magasins Darty ont vu l'ouverture d'espaces Fnac. À la fin du mois de septembre 2019, 90 magasins se partagent entre les deux enseignes.La Fnac a ouvert 8 magasins au cours du trimestre, dont 4 en France, 3 en Espagne et 1 au Portugal. Intégration rapide des nouvelles acquisitions, transformation des sites web et renforcement de la perspective omnicanale (une expérience en magasin liée à une expérience sur internet) font partie des points que le groupe Fnac Darty cherchera à développer et renforcer.