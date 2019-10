1 million de dollars pour injecter des big data dans le patrimoine

(photo d'illustration, Christoph Scholz, CC BY-SA 2.0)

La fondation Andrew W. Mellon, qui attribue un certain nombre de bourses à des projets et initiatives dans les domaines de la culture et des humanités numériques, a sélectionné la Bibliothèque du Congrès dans le cadre de son soutien aux projets impliquant le patrimoine culturel et l'usage du cloud, cette technologie de stockage dématérialisé.« À mesure que la technologie progresse, nous envisageons un avenir dans lequel tous les utilisateurs — chercheurs, artistes, étudiants, etc. — ne seront limités que par les questions qu’ils imagineront ; où l'échelle, la complexité, l'unicité et la rapidité seront alignées pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et déboucher sur des manières inédites et nouvelles de comprendre le monde qui nous entoure », se réjouit Kate Zwaard, directrice de la stratégie numérique de la bibliothèque.Le million de dollars apporté par la fondation Andrew W. Mellon servira à la recherche sur les usages du cloud dans le domaine du patrimoine culturel, afin d'étendre l'accès aux collections numérisées, d'une part. Mais également pour faciliter leur traitement à une grande échelle, grâce aux ressources informatiques et autres intelligences artificielles, indique la Bibliothèque du Congrès dans un communiqué.